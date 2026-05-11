Non solo Iran, Trump va da Xi soprattutto per parlare di affari

true false

Alla fine è arrivata la conferma da Pechino: Donald Trump sarà in visita di stato in Cina dal 13 al 15 maggio. Il presidente degli Stati Uniti potrà discutere a lungo col suo omologo, Xi Jinping – giovedì e venerdì –, in occasione di faccia a faccia, tè, visite a monumenti e pranzi ufficiali. L’agenda degli incontri è di quelle pesanti, come annunciato dal ministero degli esteri: relazioni bilaterali, pace nel mondo e sviluppo. L’ultimo inquilino della Casa Bianca a entrare a piazza Tienanmen è