Non solo Iran, Trump va da Xi soprattutto per parlare di affari

Il presidente Usa sarà a Pechino dal 13 al 15 maggio. Sul tavolo non c’è solo la questione iraniana. I due leader in questo momento hanno bisogno l’uno dell’altro per ragioni economiche. Trump vuole che Xi aumenti le importazioni agricole dagli Usa. A Xi serve che la tregua commerciale prosegua in vista del nuovo piano quinquennale
Alla fine è arrivata la conferma da Pechino: Donald Trump sarà in visita di stato in Cina dal 13 al 15 maggio. Il presidente degli Stati Uniti potrà discutere a lungo col suo omologo, Xi Jinping – giovedì e venerdì –, in occasione di faccia a faccia, tè, visite a monumenti e pranzi ufficiali. L’agenda degli incontri è di quelle pesanti, come annunciato dal ministero degli esteri: relazioni bilaterali, pace nel mondo e sviluppo. L’ultimo inquilino della Casa Bianca a entrare a piazza Tienanmen è