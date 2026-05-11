LA VISITA COMINCIA MERCOLEDI

Non solo Iran, Trump va da Xi soprattutto per parlare di affari

Michelangelo Cocco
11 maggio 2026 • 15:31Aggiornato, 11 maggio 2026 • 15:37

Il presidente Usa sarà a Pechino dal 13 al 15 maggio. Sul tavolo non c’è solo la questione iraniana. I due leader in questo momento hanno bisogno l’uno dell’altro per ragioni economiche. Trump vuole che Xi aumenti le importazioni agricole dagli Usa. A Xi serve che la tregua commerciale prosegua in vista del nuovo piano quinquennale

Alla fine è arrivata la conferma da Pechino: Donald Trump sarà in visita di stato in Cina dal 13 al 15 maggio. Il presidente degli Stati Uniti potrà discutere a lungo col suo omologo, Xi Jinping – giovedì e venerdì –, in occasione di faccia a faccia, tè, visite a monumenti e pranzi ufficiali. L’agenda degli incontri è di quelle pesanti, come annunciato dal ministero degli esteri: relazioni bilaterali, pace nel mondo e sviluppo. L’ultimo inquilino della Casa Bianca a entrare a piazza Tienanmen è

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Michelangelo Cocco
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Michelangelo Cocco

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.