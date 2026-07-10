Il “dono” degli F-35 alla Turchia apre un caso geopolitico

Il vertice Nato riscrive i rapporti di Erdogan con Stati Uniti, Russia e Francia: non solo Trump si dice pronto a eliminare le sanzioni contro Ankara, ma la prospettiva di reinserire il paese nel programma F35 rischia di cambiare tutti gli equilibri in Medio Oriente. Anche perché Ankara avrebbe venduto i suoi S-400 russi a un paese del Golfo

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Gli Stati Uniti potrebbero eliminare le sanzioni contro la Turchia e reinserire il paese nel programma degli F-35. Questo almeno è quanto è stato dichiarato dal presidente Donald Trump durante l’incontro con il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, in occasione del summit della Nato. La mossa non ha risvolti solo industriali. Se Trump riuscisse a mantenere fede alle sue parole, si assisterebbe a un ulteriore riavvicinamento fra Turchia e Usa, ma anche a una riscrittura degli equilibri di pote