Dietro alla decisione di Donald Trump di rimandare un eventuale attacco contro i siti nucleari iraniani non c’è solo la cautela militare o la pressione internazionale. C’è una lotta con i fantasmi del passato e una sotterranea trasformazione della posizione americana verso Teheran.

Dopo il vertice del Consiglio per la Sicurezza nazionale, funzionari della Casa Bianca hanno detto che il timore principale del presidente è di «ripetere l’errore della Libia», il disastro commesso da Barack Obama, il quale aveva prima resistito a intervenire in Siria e ad appoggiare l’Onda Verde in Iran.

Dopo l’intervento Nato del 2011, che portò alla caduta di Muammar Gheddafi, il paese è sprofondato in un periodo di guerra civile e anarchia che non fa cenni di voler passare. «Trump non vuole che l’Iran si trasformi in un’altra Libia», ha dichiarato una fonte al New York Post.

Contatti informali

Ma c’è anche un secondo elemento che giustifica la prudenza. La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha confermato ieri che il presidente ha scelto di «prendersi del tempo in virtù di una reale possibilità di negoziati con l’Iran nel prossimo futuro».

Contatti informali sono in corso attraverso l’inviato speciale Steve Witkoff, mentre oggi a Ginevra si tiene un incontro diplomatico tra il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e i rappresentanti di Regno Unito, Francia, Germania e Unione europea.

«Il presidente sta bilanciando molti punti di vista. Ascolta leader internazionali, i suoi consiglieri, e anche il popolo americano», ha aggiunto Leavitt.

D’altra parte, Trump non ha mai nascosto la propria avversione per le guerre infinite. Ha definito l’invasione dell’Iraq del 2003 «la peggiore decisione della storia americana» e critica regolarmente la dispendiosa avventura militare in Afghanistan.

In questo quadro, Trump mantiene però una posizione ambivalente. Non ha escluso l’uso della forza e tra le opzioni sul tavolo c’è un attacco chirurgico con bombe bunker-buster contro gli impianti fortificati di Fordow e Natanz. Una risposta “limitata”, pensata per colpire le infrastrutture nucleari, ma senza puntare al rovesciamento del regime. «Se il regime crolla, non sarà per colpa sua», ha detto un funzionario.

Le linee rosse

C’è tuttavia un passaggio cruciale sulla posizione tenuta da Trump: negli ultimi mesi l’amministrazione ha spostato la propria linea rossa nei confronti dell’Iran.

Se prima gli Stati Uniti pretendevano un divieto assoluto di arricchire uranio per scopi militari, oggi il divieto assoluto è fissato a qualunque livello, anche all’1 per cento, come ha detto Witkoff un mese fa.

La soglia politica è stata abbassata fino a coincidere con quella promossa da Israele, da sempre contraria a qualunque capacità di arricchimento iraniano, anche civile.

L’ufficio stampa della Casa Bianca nei giorni scorsi ha mandato una nota ai giornalisti per mostrare che il presidente non ha mai cambiato posizione sul tema. L’oggetto della email: «L’Iran non può avere un’arma nucleare». Si elencano poi le 15 volte in cui Trump ha detto questa frase nel corso dell’anno e le 41 volte in cui l’ha ripetuta in passato, andando a ritroso fino al 2011. Ma l’amministrazione non si è limitata a questo, e attraverso i suoi funzionari ha esplicitato il divieto assoluto di arricchimento, cosa che rende quasi impossibile ogni forma di negoziato basato sul compromesso.

È su questo sfondo che si stanno consumando anche le divergenze fra intelligence e Casa Bianca. Nelle ultime valutazioni le agenzie sotto la supervisione di Tulsi Gabbard l’Iran non sta procedendo alla costruzione dell’atomica, ma comunque ha sviluppato una quantità di uranio arricchito necessario per farlo, cosa ribadita anche da funzionari dell’intelligence citati dal New York Times.

L’Iran ha continuato ad accumulare uranio arricchito ben oltre i limiti dell’accordo del 2015, da cui Trump stesso si era ritirato. Ora però, con questa nuova impostazione, persino il ritorno a un livello di arricchimento intermedio verrebbe letto come una inaccettabile provocazione.

Equilibrio precario

A pesare sulla valutazione del presidente ci sono dunque almeno tre forze: la memoria dei fallimenti strategici del passato, le pressioni di Israele e dei falchi interni, e la possibilità ancora fragile di un canale diplomatico con Teheran. A tutto questo si aggiunge la figura di Ali Khamenei, la guida suprema dell’Iran, un interlocutore che, come Gheddafi in Libia, rappresenta al tempo stesso il garante di un qualche ordine e una minaccia inaccettabile.

Nel suo tentativo di evitare nuovi errori senza rinunciare al pugno duro, Trump è costretto a camminare su una crinale sottile.

© Riproduzione riservata