Nella quarta settimana in cui la Casa Bianca si trova a difendersi dalle accuse di complicità o estrema reticenza sul caso di Jeffrey Epstein – il finanziere e criminale che avrebbe lasciato una presunta lista di clienti del suo giro di pedofilia che però non esiste per il dipartimento di Giustizia, che ha archiviato tutto – Donald Trump ha deciso di passare dall’ostinato e rabbioso diniego a qualcosa che assomiglia a una spiegazione.

Sull’Air Force One, nel volo che lo ha riportato dalla Scozia a Washington, il presidente ha offerto quello che a oggi è il più articolato racconto del suo rapporto con Epstein e soprattutto del motivo della sua improvvisa rottura, all’incirca una ventina di anni fa. La ragione per cui Trump ha interrotto il rapporto con il finanziere morto in carcere nel 2019, in quello che l’amministrazione ha confermato essere un suicidio, è l’opera di “reclutamento” del finanziere di alcuni impiegati di Mar-a-Lago, club trumpiano di cui un tempo era socio.

Attraverso la sua compagna-complice Ghislaine Maxwell – che sta scontando vent’anni di carcere in Florida per sfruttamento della prostituzione – Epstein avvicinava dipendenti del club e proponeva di andare a lavorare per lui. Trump ha detto ai cronisti: «Prendeva la gente. E dal momento che prendeva la gente, ho detto “non farlo più. Sai, lavorano per me”. Una volta che lo ha fatto, è stata la fine per lui. Quando rubano le persone, non mi piace».

Nel corso della conversazione con i cronisti il presidente ha confermato che fra i suoi dipendenti “rubati” da Epstein c’era anche Virginia Giuffre, la più nota fra le accusatrici del finanziere, reclutata quando aveva 16 anni formalmente per fare massaggi, ma in breve tempo è risultato chiaro che le prestazioni richieste erano di altro tipo.

Il presidente ha esplicitamente fatto riferimento ai dipendenti della spa e ha parlato di un primo avvertimento fatto al socio, dopo la scoperta che aveva fatto offerte per portare via un dipendente. «Poco tempo dopo, lo ha fatto ancora, e io ho detto “fuori di qui”».

Le contraddizioni

Trump finora è stato sempre elusivo sulle ragioni della rottura del rapporto e sul periodo esatto in cui questo è maturato, e queste ultime dichiarazioni complicano ulteriormente invece di chiarire.

Giuffre è stata avvicinata da Maxwell nel 2000. Se sono stati i tentativi del suo allora amico di sottrarre impiegati a Mar-a-Lago a determinare la fine del rapporto non si vede perché due anni più tardi, nel 2002, Trump ha detto al New York Magazine che Epstein è un «tipo fantastico» e «si dice che ami le belle donne almeno quanto me, e molte di loro tendono a essere giovani».

Nella ricostruzione prevalente Trump e Epstein hanno interrotto i rapporti, almeno pubblicamente, intorno al 2004, quando i due hanno avuto una disputa a proposito di una villa di Palm Beach che entrambi volevano comprare, ma ora Trump cambia ancora le carte in tavola.

Quando una giornalista della Nbc gli ha fatto notare che nella sua nuova ricostruzione i tempi non tornano lui si è rifiutato di rispondere e l’ha accusata di essere “fake news”.

La deposizione in bilico

La pressione non poteva essere elusa ancora. Qualcosa Trump doveva dire dopo settimane in cui mezzo mondo Maga che ha fatto del caso Epstein un monumentale feticcio complottista chiede spiegazioni sull’improvvisa clemenza del governo. Prima il presidente ha provato a scacciare la cosa con un “non c’è nulla da vedere”, poi ha sparato la solita raffica di distrazioni, infine ha sperato che faccende di più alto calibro, dalla crisi di fame a Gaza all’accordo sui dazi con l’Ue, potessero far scemare l’interesse dei repubblicani per il caso.

Ma la cosa non è svanita. Al contrario, si è acuita quando la Camera ha votato perché fossero rivelati nuovi documenti rilevanti sul caso e una commissione ha emesso una rogatoria per sentire Maxwell in prigione, in un’audizione fissata per l’11 agosto. I legali della donna condannata hanno però chiesto una serie di condizioni per accettare di rispondere alle domande, fra cui l’immunità, per evitare che le sue dichiarazioni possano ulteriormente peggiorare la sua posizione dal punto di vista penale.

Secondo quanto riporta il Daily Mail, la commissione della Camera ha rifiutato di concedere l’immunità, cosa che potrebbe far saltare definitivamente la testimonianza.

Intanto, però, Trump ha deciso di parlare per allentare la pressione su un caso che nemmeno il più prolifico generatore di distrazioni e depistaggi del mondo è in grado di silenziare.

