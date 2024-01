«Una mattinata terribilmente difficile», l’ha definita il presidente israeliano Isaac Herzog, per il numero di soldati uccisi in un solo attacco ieri nella Striscia di Gaza. I soldati stavano preparando esplosivi per demolire due edifici quando i militanti di Hamas hanno lanciato un razzo, un Rpg, verso un carro armato e l’edificio minato. L’esplosione ha provocato il crollo dei palazzi sui soldati e, nonostante siano state inviate squadre di soccorso, si è trattato di «un’operazione complicata».

Il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), Daniel Hagari, ha precisato che l’incidente sarebbe avvenuto nel pomeriggio di lunedì nel centro della Striscia, non lontano dal kibbutz di Kissufim, dall’altra parte del confine, nel territorio israeliano.

L’Idf questa mattina ha reso noti i numeri della giornata con più perdite tra le fila di Israele: sono 24 i morti registrati ieri nell’esercito di Tel Aviv, di cui 21 sono riservisti.

Le truppe israeliane hanno poi dichiarato questa mattina di aver accerchiato la città di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, scrive Reuters. Fonti militari hanno dichiarato che «le truppe hanno effettuato una vasta operazione durante la quale hanno circondato Khan Younis e intensificato l'operazione nell'area, che è una roccaforte significativa della Brigata Khan Younis di Hamas».

Molti palestinesi che erano stati evacuati a Khan Younis dopo gli attacchi a Nord di Gaza ora si muoveranno verso Rafah.

Sotto assedio l’ospedale al Khair e al Amal, entrambi nella città circondata dall’esercito israeliano. Questo impedisce ai feriti di essere soccorsi in sicurezza e ai pazienti di evacuare la struttura.

Le vittime di Gaza

Sono 25.490 i palestinesi uccisi dallo scorso 7 ottobre e 63.354 i feriti dall’offensiva israeliana. Lo dichiara il ministero della Salute di Hamas. Solo nelle ultime 24 ore sono morte 195 persone e ne sono state ferite 354. La maggior parte sono donne e bambini. Ma sono numerosi anche i corpi rimasti senza nome, che non rientrano nel bilancio ufficiale.

Il ministero dell’Istruzione ha poi diffuso poi altri dati: sarebbero 4451 gli studenti uccisi a Gaza dal 7 ottobre, 8193 i feriti. Anche numerose strutture scolastiche sono state bombardate.

L’Unrwa ha scritto in un post su X che sono 570mila le persone che stanno soffrendo la fame a Gaza: «Gli intensi combattimenti, divieti di accesso e restrizione, nonché blackout, stanno impedendo a Unrwa di fornire aiuti in modo sicuro ed efficace».

Gli ostaggi israeliani

Aviva Siegel, che è stata liberata da Hamas a novembre, e sua figlia Shir, hanno parlato alla Knesset questa mattina e hanno parlato delle violenze che subiscono gli ostaggi. Secondo la testimonianza, sia le donne che gli uomini rapiti da Hamas vengono stuprati e maltrattati nei tunnel scavati sotto la Striscia di Gaza.

Le proposte di mediazione

Le autorità israeliane hanno presentato una proposta con la mediazione di Egitto e Qatar. Israele sarebbe disposto a sospendere l’offensiva militare contro Hamas per un periodo di due mesi, in cambio del rilascio graduale dei restanti 136 ostaggi.

Il portavoce del ministro degli Esteri del Qatar ha dichiarato in una conferenza stampa che le trattative sono in corso. In un altra sede ha dichiarato che l’escalation che sta avvenendo sul Mar Rosso rappresenta «un grosso pericolo».

Netanyahu, Gallant e Gantz hanno dichiarato che la guerra non si fermerà, nonostante le perdite dell’esercito israeliano. «Chiniamo la testa in memoria dei nostri caduti, eppure non smettiamo nemmeno per un momento di lottare per un obbiettivo irrinunciabile: il raggiungimento della vittoria completa. Insieme combatteremo e insieme vinceremo».

Gli attacchi di Usa e Uk in Yemen

Continuano gli attacchi americani e inglesi contro gli Houthi in Yemen. Nel corso della notte è stato preso di mira con successo un sito di stoccaggio sotterraneo e siti associati alle riserve missilistiche e di sorveglianza aerea. Il portavoce degli Houthi Mohammed al Bukhaiti ha scritto su X che gli attacchi «non faranno altro che aumentare la determinazione del popolo yemenita». Ha poi accusato gli Stati Uniti e il Regno Unito di proteggere gli autori di un genocidio.

L’agenzia britannica Maritime Trade Operations ha comunicato tramite un post su X che sono state registrate attività di un sistema aereo a 46 miglia nautiche a sud di al Makha, nello Yemen.

Gli attacchi di Hezbollah

Reuters ha riportato che due combattenti di Hezbollah sono stati uccisi domenica, a causa di un drone che ha colpito il veicolo su cui stavano viaggiando.

Il movimento libanese ha dichiarato oggi che in risposta agli attacchi dell’Idf è stata colpita la base di controllo aereo israeliana di Meron, per la seconda volta nel giro di quindici giorni.

