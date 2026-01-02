L’allarme dei servizi ucraini: «Presto un attacco russo su larga scala». L’obiettivo è sabotare i negoziati

L’intelligence di Zelensky: Mosca sta preparando una «provocazione» nel giorno del Natale ortodosso per giustificare il blitz. Mentre cadono le bombe su Kharkiv, il presidente nomina l’ex capo dei servizi Budanov a capo delle agenzie anti-corruzione. Per i droni su Kherson i russi minacciano «rappresaglie inevitabili», ma l’elenco delle vittime non c’è
Il percorso negoziale per trovare una soluzione al conflitto in Ucraina esiste, ma resta esposto alle esplosioni. Sabotato quotidianamente, rimane sotto un cielo solcato dalle traiettorie dei droni: negli ultimi attacchi – reali o presunti, accompagnati da un continuo rimpallo di accuse tra Mosca e Kiev – il ricorso ai velivoli esplosivi si è imposto come dinamica costante, e con ogni probabilità, con gli stessi armamenti, per compromettere del tutto i colloqui di pace mediati dagli Usa, la Fede