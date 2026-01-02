L’allarme dei servizi ucraini: «Presto un attacco russo su larga scala». L’obiettivo è sabotare i negoziati

true false

Il percorso negoziale per trovare una soluzione al conflitto in Ucraina esiste, ma resta esposto alle esplosioni. Sabotato quotidianamente, rimane sotto un cielo solcato dalle traiettorie dei droni: negli ultimi attacchi – reali o presunti, accompagnati da un continuo rimpallo di accuse tra Mosca e Kiev – il ricorso ai velivoli esplosivi si è imposto come dinamica costante, e con ogni probabilità, con gli stessi armamenti, per compromettere del tutto i colloqui di pace mediati dagli Usa, la Fede