Il più grande attacco russo sui civili in Ucraina dall’inizio dell’invasione – in una notte almeno 355 droni e 9 missili da crociera hanno colpito l’area di Kiev, con decine di vittime, fra cui tre bambini – ha in un certo senso spinto Donald Trump ad ascoltare l’appello di Volodymyr Zelensky, che aveva denunciato il silenzio americano sulle stragi.

Trump si è per la prima volta scagliato verbalmente contro Putin, con il quale, ha scritto sul social Truth, ha sempre avuto un «rapporto molto buono», prima che «gli succedesse qualcosa». «È diventato totalmente PAZZO! Sta uccidendo senza motivo un sacco di persone, e non parlo soltanto di soldati. Missili e droni vengono lanciati nelle città in Ucraina, senza alcuna ragione. Ho sempre detto che vuole tutta l’Ucraina, non soltanto una parte, e forse la cosa si sta rivelando vera, ma se lo fa, porterà alla caduta della Russia!», ha scritto minacciosamente il presidente, che nel più trumpiano dei modi si è rimangiato in un istante settimane di accortezze tattiche per propiziare un negoziato.

Gli umori di Donald

Una settimana fa, dopo una telefonata di oltre due ore con il leader del Cremlino, il presidente americano aveva lasciato intendere di voler fare un passo indietro nella pressione per una trattativa, lasciando che le parti in conflitto gestissero i negoziati, magari ospitati dal Vaticano. Era una buona notizia per Vladimir Putin, desideroso di rimandare ogni processo negoziale credibile per cronicizzare una situazione che considera vantaggiosa per Mosca. Nella logica trumpiana, il consistente scambio di prigionieri dei giorni scorsi doveva essere un ulteriore momento di avvicinamento. Poi è arrivata la reazione inaspettata di Trump, che dopo averlo in tutti i modi legittimato come interlocutore ora gli dà del pazzo.

Mosca ha reagito con un commento sarcastico del portavoce del Cremlino, Dimitri Peskov, che ha ipotizzato che la reazione sia il frutto di un «sovraccarico emotivo». «Putin sta facendo tutto il necessario per garantire la sicurezza della Russia», ha detto, ribadendo la versione sui devastanti attacchi: si tratta di una risposta alle offensive dell’Ucraina verso le infrastrutture russe. I caccia delle forze Nato sono stati fatti decollare vicino al confine orientale della Polonia. Le forze armate polacche hanno confermato di aver attivato i protocolli necessari per garantire la sicurezza dello spazio aereo nazionale, mentre l’aviazione a lungo raggio della Russia intensificava le operazioni contro obiettivi ucraini.

Ma Trump ha anche degli appunti da fare a Zelensky, presidente che «non sta facendo un favore al suo paese parlando in quel modo», ha scritto, probabilmente riferendosi ai recenti rimproveri all’amministrazione americana. «Tutto quello che esce dalla sua bocca causa dei problemi, la cosa non mi piace e deve finire. Questa è una guerra che non sarebbe mai cominciata se fossi stato io presidente. Questa è la guerra di Zelensky, di Putin e di Biden, non di Trump. Io sto soltanto aiutando a spegnere i grandi fuochi che sono divampati a causa dell’orrenda incompetenza e odio».

Zelensky in un video diffuso su Telegram ha risposto indirettamente al presidente Usa: «Solo un senso di completa impunità può permettere alla Russia di effettuare tali attacchi e di continuare ad aumentarne la portata. Ciò non ha alcun senso dal punto di vista militare, ma ha un senso politico significativo. In questo modo, Putin dimostra quanto disprezzi un mondo che spende più sforzi per il “dialogo” con lui che per la pressione. Come ogni criminale, la Russia può essere fermata solo con la forza».

Emmanuel e Friedrich

La piroetta di Trump ha provocato le reazioni diplomatiche degli alleati dell’Ucraina. Il presidente francese, Emmanuel Macron, dalla sua missione in Vietnam ha detto che Trump si sta rendendo conto «di aspetti delle bugie di Putin sull’Ucraina» e spera che la rabbia verso il leader russo «si traduca in azioni concrete».

Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, accoglierà Zelensky mercoledì a Berlino e ha annunciato che gli alleati hanno rimosso i limiti di gittata per le armi fornite all’Ucraina. «Non ci sono più limiti imposti per le armi consegnate all’Ucraina. Né da parte degli inglesi, né dai francesi, né da noi. Nemmeno dagli statunitensi. L’Ucraina ora può anche difendersi, ad esempio, attaccando le posizioni militari in Russia. Un paese che può contrastare un aggressore solo all’interno del proprio territorio non si difende adeguatamente. E questa difesa dell’Ucraina ora avviene anche contro le infrastrutture militari sul territorio russo», ha dichiarato Merz.

Immediata la risposta del Cremlino: «Queste potenziali decisioni, se mai venissero effettivamente prese, sono in assoluto contrasto con le nostre aspirazioni a raggiungere una soluzione politica», ha dichiarato il portavoce di Putin.

