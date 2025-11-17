L’Ucraina a un passo dalla bancarotta. Appello Ue: «Servono 70 miliardi»

Con una lettera di Von der Leyen si riapre il dibattito su come finanziare il paese. Ma pesano gli scandali di corruzione. Zelensky vola da Macron: accordo (non vincolante) per l’acquisto di 100 caccia Rafale e sistemi anti-aerei. Intanto la Polonia denuncia un «sabotaggio senza precedenti» e punta l’indice contro il Cremlino
Il primo ministro polacco, Donald Tusk, ha denunciato lunedì 17 novembre un sabotaggio «senza precedenti». Un ordigno di piccole dimensioni ha danneggiato una linea ferroviaria a 60 chilometri dalla capitale Varsavia, la stessa tratta per cui passano i rifornimenti diretti all’Ucraina. «Cattureremo i responsabili, chiunque siano i loro mandanti», ha detto Tusk. Il sospettato numero uno è, ovviamente, il Cremlino: la sua campagna di sabotaggi in Europa è sempre più intensa. Episodi preoccupanti,