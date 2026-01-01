Ucraina, bombe e bufale: anche la Cia smentisce l’attacco alla dacia di Putin

Secondo l’intelligence americana l’attacco ucraino alla residenza dello zar non è mai avvenuto: «Kiev voleva colpire un obiettivo militare che non si trova neanche nelle vicinanze». Il discorso di capodanno di Zelensky: «L’accordo di pace c’è al 90 per cento. Ma nel 10 per cento mancante c’è quasi tutto». Mosca denuncia: un drone su un hotel a Kherson causa almeno 24 vittime

Nuovo anno, vecchia guerra: sempre la stessa, quella in corso da quasi quattro anni esatti in Ucraina, i cui fragili colloqui diplomatici rischiano ora di arenarsi per il presunto attacco di Kiev a Dolgiye Borody, “Barba lunga”, la residenza di Vladimir Putin nel nord. Kiev ha subito smentito ogni coinvolgimento nell'operazione che sarebbe avvenuta mentre Volodymyr Zelensky era impegnato nei colloqui a Mar-a-lago, in Florida. Ora a contestare la versione russa, c’è anche la Cia: un funzionario