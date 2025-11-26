Mondo

Ucraina, il caso del “suggeritore” Witkoff. La Russia: «Qualcuno vuole sabotare la pace»

L'incontro tra Vladimir Putin e Steve Witkoff al Cremlino lo scorso agosto (FOTO ANSA/EPA)
Davide Maria De Luca
26 novembre 2025 • 20:14Aggiornato, 26 novembre 2025 • 20:21

È bufera sul fedelissimo di Trump che consigliava ai russi come spingere il tycoon ad accettare le richieste del Cremlino. Intanto il nuovo piano di 19 punti non decolla: nessun cenno alle garanzie di sicurezza, all’ingresso nella Nato e ai territori

Kiev - Dopo i giorni dell’entusiasmo per i progressi, più o meno sostanziali, nel processo di pace tra Russia e Ucraina, mercoledì è stata la giornata dell’imbarazzo per il modo, come minimo dilettantesco, con cui gli Stati Uniti hanno finora condotto le trattative. L’agenzia Bloomberg ha pubblicato due intercettazioni. Nella prima, che risale al 14 ottobre, si sente l’inviato del presidente degli Stati Uniti, Steve Witkoff, dare istruzioni al consigliere di Vladimir Putin, Yuri Ushakov, su come

Giornalista politico ed economico, ha lavorato per otto anni al Post, con la Rai e con il sito di factchecking Pagella Politica.