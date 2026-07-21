Ucraina, la democrazia è viva nonostante la guerra. Anche gli influencer in piazza per Fedorov

Gli ucraini continuano a manifestare contro la sostituzione del ministro alla Difesa. Per loro non è solo una questione politica: è una questione di vita e di morte. «I potenti non non parlano con noi: si limitano a comunicarci le proprie decisioni. Ma noi vogliamo vincere questa guerra risparmiando vite umane»

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Kiev – Un pezzo di cartone. È questo, qui in Ucraina, il simbolo di una delle grandi libertà democratiche, un pezzo di cartone, che si trova ovunque e sul quale chiunque può esprimere liberamente e pubblicamente ciò che pensa. Tra la folla, nelle manifestazioni di piazza, in questi giorni, non ci sono grandi cartelloni con slogan, non ci sono gli striscioni delle associazioni di categoria, non c'è un'organizzazione né un partito politico a guidare la protesta. «Sono pronto» Qui le voci corrono