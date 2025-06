Secondo il Wall Street Journal, i russi contano circa 400 perdite al giorno. Zelensky: «Sono in difficoltà, l’offensiva di Putin non sta decollando». Kiev verso un’area di libero scambio con l’Unione europea

L'esercito russo avrebbe ammassato 50mila soldati vicino alla città ucraina di Sumy, dice il quotidiano americano Wall Street Journal. Si tratterebbe di una forza tre volte superiore a quella dei difensori che sarebbe in procinto di arrivare a meno di 20 chilometri di distanza dalla città.

Il quotidiano dipinge un quadro fosco del fronte nordorientale, dove sarebbe minacciata la città di Sumy, che prima della guerra aveva oltre 250mila abitanti. Da qui, poco meno un anno fa, era partita l’incursione ucraina nell’adiacente regione russa di Kursk. Ma da quando le truppe di Kiev sono state costrette ad abbandonare il territorio russo, lo scorso aprile, si è trovata in prima in linea.

«Situazione stabile»

Gli ucraini, però, mandano messaggi più ottimisti sulla situazione nell’area. Il piano offensivo russo nella regione «non si sta realizzando», afferma il presidente Volodymyr Zelensky. «Il fronte è ormai stabilizzato», gli fa eco il comando del fronte di Sumy dopo che nelle ultime settimane le truppe di Kiev avevano rivendicato importanti vittorie e contrattacchi di successo nell’area. Filmati girati da droni e diffusi sui social mostrano intere colonne di mezzi russi incendiati, mentre i blogger militari russi parlano di gravi perdite tra i battaglioni impegnati nell'attacco e di errori gravi dei loro comandanti. Gli ucraini, inoltre, sostengono di mantenere una presenza in alcuni villaggi in territorio russo.

Il Wall Street Journal riferisce che i russi subiscono tra le 3 e le 400 perdite al giorno, ma sottolinea che le forze armate di Mosca continuano a inviare rinforzi nella regione e i difensori ucraini sono costretti a impegnare alcune delle loro migliori unità per evitare uno sfondamento in direzione della città.

Ma il centro dello scontro rimane molto più a sud, sul fronte del Donbass. Questa settimana, il comandante in capo delle forze armate ucraine, Oleksandr Syrsky, ha avvertito che sul fronte di Pokrovsk, la posizione chiave nel cuore delle linee del Donbass, i russi hanno schierato oltre 110mila soldati, in crescita rispetto ai 70mila che si trovavano nell’area lo scorso dicembre.

Ma nonostante lo schieramento di forze, l'avanzata russa sembra trovarsi in qualche difficoltà. A maggio, i russi avevano conquistato 450 chilometri quadrati di nuovi territori. A giugno, la quantità di chilometri occupata si è ridotta della metà.

Secondo un’inchiesta del quotidiano britannico Guardian, i servizi segreti russi avrebbero moltiplicato il reclutamento di cittadini ucraini per compiere atti di sabotaggio nel paese. In molti casi, cittadini disoccupati o in difficoltà economiche sarebbero stati pagati per trasportare inconsapevolmente materiali esplosivi nei pressi di uffici di reclutamento e altri luoghi strategici.

Anche gli ucraini sarebbero ricorsi a questa tattica. Il caso più noto è l’attacco al ponte di Crimea nell’estate del 2022, in cui un’autista russo è morto quando la bomba che trasportava sul suo veicolo è stata fatta esplodere, danneggiando la struttura che collega la Crimea alla terraferma russa.

Kiev e le mine

Nuovo, piccolo, passo di avvicinamento dell’Ucraina all’Unione Europea con la firma dell’Accordo di principio sull’area di libero scambio, che punta a sostituire l’abolizione provvisoria di dazi e quote suoi prodotti ucraini decisa all’indomani dell’invasione russa.

L’accordo mette su basi più solide il commercio tra Ucraina e Ue, ma le sue disposizioni potranno essere unilateralmente sospese dai contraenti, una clausola chiesta in particolare dalla Polonia, i cui agricoltori temono la concorrenza dei produttori di cereali di Kiev.

Vicini e alleati dell’Ucraina sono invece più apertamente solidali con la decisione annunciata domenica dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky di ritirarsi dalla contro la produzione e l’utilizzo di mine anti-uomo.

«Una scelta razionale», l’ha definita il presidente polacco, Andrzej Duda, il cui paese ha fatto la stessa scelta. La decisione ucraina, però, rimane per ora soprattutto simbolica. Dal punto di vista strettamente legale, infatti, i paesi che hanno ratificato il trattato si impegnano a rispettarne gli obblighi fino al termine del conflitto in corso, se decidino di uscirne nel mezzo di una guerra. Concretamente, l’Ucraina utilizzava già mine anti-uomo in qualche misura.

Dallo scorso inverno, infatti, ha ricevuto questo tipo di armamenti dagli Stati Uniti, mentre non ha distrutto completamente le sue riserve di mine risalenti ai tempi precedenti la sottoscrizione del trattato – Kiev aveva chiesto una moratoria decennale per ritardare l’obbligo di distruzione di questo arsenale.

