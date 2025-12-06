Campo di battaglia

Le cicatrici ambientali della guerra, Kiev chiede un risarcimento a Mosca

Vincenzo Leone
07 dicembre 2025 • 00:00

In un report il GHG Accounting of War – specializzato in questo tipo di elaborazioni nella guerra russo-ucraina – ha stimato un aumento di 237 milioni di tonnellate di CO₂ dovuto alle operazioni militari, sommando i dati dei primi tre anni di guerra

Palazzi in fiamme, esplosioni continue al fronte, elicotteri e aerei in volo, intere aree impossibili da coltivare, ricoperte da mine o da chilometri di cavi in fibra ottica. Foreste rase al suolo con crateri al posto di alberi e piante, corsi d'acqua e fiumi inquinati. La guerra in Ucraina ha avuto e continua ad avere un impatto anche sull’ambiente. Per la prima volta nella storia di un conflitto, è un impatto che potrebbe avere anche un prezzo, una compensazione economica. «Molti danni sono st

Giornalista, Video Producer. Laureato in Relazioni Internazionali Comparate a Ca’ Foscari. Scrivo di evoluzioni ed attività della Nato, scenari militari e intrecci tra politica estera, armamenti e media. Mi sono occupato di questi temi per Treccani, Vice News e Motherboard. Roma, un po' di tempo fa Venezia, quando si può Palermo.