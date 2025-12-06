Le cicatrici ambientali della guerra, Kiev chiede un risarcimento a Mosca

true false

Palazzi in fiamme, esplosioni continue al fronte, elicotteri e aerei in volo, intere aree impossibili da coltivare, ricoperte da mine o da chilometri di cavi in fibra ottica. Foreste rase al suolo con crateri al posto di alberi e piante, corsi d'acqua e fiumi inquinati. La guerra in Ucraina ha avuto e continua ad avere un impatto anche sull’ambiente. Per la prima volta nella storia di un conflitto, è un impatto che potrebbe avere anche un prezzo, una compensazione economica. «Molti danni sono st