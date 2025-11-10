Scandalo energia e Donbass in pericolo: per Zelensky inizia l’inverno peggiore

true false

Le prossime settimane saranno fondamentali per decidere il futuro di Volodymyr Zelensky. Sul fronte militare, il presidente ucraino rischia di perdere la strategica città di Pokrovsk, su cui ha centrato tutta la sua difesa del Donbass. Perderla prima dell’arrivo dell’inverno, e della probabile pausa nell’offensiva russa, rischia di convincere non solo Donald Trump, ma anche una parte dei suoi sostenitori, che proseguire il conflitto sia ormai inutile. Ma Zelensky rischia anche sul fronte intern