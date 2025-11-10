la guerra in ucraina

Scandalo energia e Donbass in pericolo: per Zelensky inizia l’inverno peggiore

Davide Maria De Luca
10 novembre 2025 • 19:59

In fuga dal paese il principale socio in affari del leader di Kiev. L’anticorruzione rivela tangenti nel settore energetico. Il comando ucraino lancia l’allarme sull’assedio alla città-simbolo di Pokrovsk: «Gli attacchi russi si sono moltiplicati»

Le prossime settimane saranno fondamentali per decidere il futuro di Volodymyr Zelensky. Sul fronte militare, il presidente ucraino rischia di perdere la strategica città di Pokrovsk, su cui ha centrato tutta la sua difesa del Donbass. Perderla prima dell’arrivo dell’inverno, e della probabile pausa nell’offensiva russa, rischia di convincere non solo Donald Trump, ma anche una parte dei suoi sostenitori, che proseguire il conflitto sia ormai inutile. Ma Zelensky rischia anche sul fronte intern

Giornalista politico ed economico, ha lavorato per otto anni al Post, con la Rai e con il sito di factchecking Pagella Politica.