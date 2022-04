«Siamo ucraini, siamo cittadini europei», è questo l’appello a ostegno di EuKrainNow, per l’ingresso immediato dell’Ucraina, lanciato insieme a Eumans, il movimento paneuropeo fondato da Marco Cappato.

Eumans, il movimento paneuropeo di cittadini fondato dal già europarlamentare Marco Cappato lancia “EUkraine Now”, una campagna di raccolta firme che dopo la fase iniziale, spiega l’associazione, trasformata in Petizione Ufficiale al Parlamento Europeo per chiedere alle istituzioni e ai leader europei di adoperarsi per accelerare ingresso dell’Ucraina nell’UE e per garantire diritti di cittadinanza agli Ucraini. Un appello sostenuto anche da una trentina di ragazze e ragazzi ucraini.

Marco Cappato e Virginia Fiume, co-presidenti di Eumans hanno ricordato le immagini del massacro di Bucha: «Sono scioccanti e ci ricordano l’importanza di un intervento urgente a partire dalle giurisdizioni internazionali». I cittadini ucraini «he si sentono già europei, devono poter diventare anche cittadini dell'Unione europea». La decisione, dicono, «va presa proprio ora, mentre le milizie cecene al soldo di Putin massacrano casa per casa la popolazione di Mariupol. Noi di Eumans lo chiediamo con questo appello».

