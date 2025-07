A migliaia sfilano contro la decisione di sottomettere al governo gli uffici per la legalità, il presidente promette un nuovo disegno di legge. Scetticismo per il nuovo round negoziale a Istanbul. Kiev: «Chiediamo un urgente cessate il fuoco». Si spera nelle sanzioni Usa

«L’Ucraina non è la Russia!», scandivano la sera di mercoledì 23 i manifestanti sotto le finestre del palazzo presidenziale di Kiev nel corso della prima protesta contro il governo da quando è iniziata l’invasione russa su larga scala. Mercoledì, per il secondo giorno consecutivo, migliaia di ucraini sono scesi in piazza per manifestare contro la legge che mette sotto il controllo presidenziale Nabu e Sapo, ossia l’ufficio anticorruzione e il procuratore speciale.

Le proteste non potrebbero arrivare in un momento più delicato per il paese, con i nuovi negoziati diretti con la Russia iniziati mercoledì 23 a Istanbul e la situazione al fronte più precaria che mai. Mentre il Cremlino ironizza sulla nuova crisi in Ucraina («la corruzione è un tema caldo per Kiev»), Zelensky è apparso sorpreso dalle proteste e in risposta si è fatto fotografare con i capi di tutte le agenzie giudiziarie e di polizia, Nabu e Sapo comprese, e ha promesso che presenterà a stretto di giro di posta un nuovo disegno di legge «che terrà conto dei cambiamenti che devono essere fatti».

Ma la sua aura di incontestato leader dell’Ucraina per la prima volta appare incrinata.

Svolta autoritaria

Nabu e Sapo sono due istituzioni nate dopo la rivoluzione di Maidan e sono considerate da molti attivisti tra i protagonisti di quei giorni come una delle principali conquiste delle proteste del 2014. Sono state fortemente volute e protette anche dagli alleati occidentali dell’Ucraina, che tutt’ora esercitano un certo controllo sul sistema di nomina delle loro massime cariche.

Zelensky ha giustificato l’attacco di questi giorni accusando la Nabu di essere stata infiltrata da agenti russi: lunedì uno dei principali investigatori Nabu era stato arrestato nel corso di un’operazione che ha portato a decine di perquisizioni tra i funzionari dell’agenzia. L’ex premier Yulia Tymoshenko, all’opposizione ma alleata di Zelensky in questa circostanza, ha invece accusato istituzioni e attivisti anticorruzione di essere corpi estranei al servizio di interessi occidentali, un’accusa comune nei confronti del mondo delle ong finanziate in parte dall’estero.

Media ucraini non allineati con il governo e attivisti respingono le accuse e dicono che la decisione di lanciare l’attacco in questi giorni è invece un tentativo di prevenire un importante inchiesta per corruzione nei confronti di uno stretto alleato del presidente che la Nabu si stava preparando a lanciare.

I manifestanti, però, al momento appaiono privi di alleati. L’ambasciata americana, in passato uno dei loro principali difensori, è rimasta pressoché in silenzio, mentre dalla Casa Bianca difficilmente ci si potrà aspettare un intervento a favore della democrazia ucraina e della sua società civile. La Commissione europea si è detta preoccupata per la situazione. La presidente, Ursula von der Leyen, ha telefonato a Zelensky chiedendo spiegazioni e diversi commissari che hanno messo in dubbio il percorso di integrazione europeo dell’Ucraina se la lotta alla corruzione dovesse essere bloccata. Ma a parte questi, nessun capo di governo europeo ha ancora preso posizione sul caso e la pressione su Kiev al momento appare ridotta.

Il negoziato

Mentre in Ucraina esplodono le proteste, dal fronte negoziale non sono invece attese grandi novità. Delegati ucraini e russi hanno iniziato a incontrarsi mercoledì 23 a Istanbul, dopo le 18 ora italiana, nel corso del terzo incontro diretto quest’anno; l’ultimo si era svolto, sempre a Istanbul, lo scorso 2 giugno.

Per gli ucraini, le priorità sono organizzare uno scambio di prigionieri, ottenere il rimpatrio di minori ucraini attualmente in Russia e organizzare un incontro diretto tra Zelensky e Putin, l’unico modo di mettere in atto «negoziati efficaci», come ha detto lo stesso Zelensky. Ma i negoziatori di Kiev sanno benissimo che quest’ultimo punto è impossibile da raggiungere. Il Cremlino ha ribadito che un incontro tra i due presidenti potrà essere messo in piedi solo quando sarà raggiunta un’intesa sul memorandum con le condizioni richieste da Mosca: in sostanza una capitolazione dell’Ucraina, al momento inaccettabile per Kiev.

Il vero obiettivo di questi negoziati, come ha spiegato un diplomatico ucraino ai media internazionali, è far scattare le sanzioni secondarie minacciate dagli Stati Uniti contro quei paesi che ancora commerciano con la Russia, come Cina, India e Turchia. L’“ultimo ultimatum” di Trump al Cremlino, pace entro cinquanta giorni, scade tra circa un mese: evidentemente non ci sono segnali che indicano che la Russia sia pronta a piegarsi.

