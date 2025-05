Avrebbe dovuto essere il primo incontro diretto tra Ucraina e Russia in oltre tre anni di guerra, «un giorno storico», aveva assicurato il presidente americano, Donald Trump. E invece, la giornata di ieri 15 maggio si è conclusa con un nulla di fatto. Peggio, con uno scambio di insulti tra i partecipanti che non promette nulla di nuovo per il futuro della pace in Ucraina.

Tutto è iniziato con l’arrivo della delegazione russa a Istanbul. Non c’era Putin, come ormai appariva scontato, ma nemmeno il ministro degli Esteri, Sergei Lavrov. A guidarla, l’ex ministro della Cultura Vladimir Medinsky, già protagonista degli incontri di Istanbul nel marzo e aprile del 2022.

Una delegazione «decorativa» che «sembra più una farsa, una messa in scena teatrale», ha commentato Volodymyr Zelensky. Arrivato ad Ankara per incontrare il suo omologo turco ed essere pronto a volare a Istanbul nel caso in cui Putin si fosse presentato, il presidente ucraino ha aggiunto sulfureo: «Mosca non prende sul serio i negoziati».

Un’idea, quella di aspettare Putin per un incontro diretto, che Lavrov ieri ha definito «patetica». E la sua portavoce, Maria Zakharova, è andata giù ancora più pesante, accusando Zelensky di essere «un pagliaccio» e un «fallito», dopo le sue critiche alla delegazione russa. Il livello del dibattito non era proprio di alta diplomazia quando è intervenuto anche Trump.

«Non succederà nulla finché io e Putin non ci incontreremo», ha detto ieri. Affermazione forse vera, ma che raddoppia gli interrogativi sul perché non sia andato a Istanbul. Quando i giornalisti gli hanno chiesto se fosse rimasto deluso dall’assenza di Putin in Turchia, il presidente Usa ha risposto con un’alzata di spalle. «Perché sarebbe dovuto venire se non c’ero io?». Un’altra risposta che non risponde a niente.

L’incontro

È ancora presto per dichiarare il vertice un fallimento completo. Ieri sera Zelensky ha assicurato che invierà una delegazione ucraina di pari livello per incontrare i russi a Istanbul. Non che a Kiev ci si aspetti alcunché dall’incontro. Piuttosto, è un segnale della partita a scacchi che Mosca e Kiev stanno giocando in maniera trasparente: quella per convincere Trump che sono i rivali a non volere la pace. Una missione – persuadere Trump – che per Kiev appare doppiamente difficile. Per quanto il tycoon minacci ormai da più di un mese sanzioni alla Russia se non accetterà almeno un cessate il fuoco, fino a oggi non hai mai voluto passare all’atto pratico, nonostante i continui tentativi di Putin di prendere tempo. E anche questo ennesimo balletto in Turchia sembra non essere riuscito a fargli cambiare idea.

L’enigma Medinsky

Ma se Putin e Zelensky sono in aperta competizione, come mai il leader del Cremlino ha inviato una delegazione di così basso livello, uno «schiaffo in faccia», come lo ha definito il ministro degli Esteri dell’Estonia, Margus Tsahkna? La scelta di Medinsky come capo delegazione, autore del primo libro di testo scolastico che include una menzione della guerra in Ucraina, ha spinto molti ad accusare Putin di voler provocare gli ucraini.

Probabilmente, però, Putin vede la questione in maniera differente. Lo ha scritto, tra gli altri, l’esperto di Russia britannico Mark Galeotti, che ha ricordato non solo il suo ruolo di Medinsky nei precedenti colloqui, ma anche il fatto che aver un personaggio di così basso rango a guida della delegazione, significa che Putin manterrà un controllo diretto del negoziato. Diversi media indipendenti russi avevano avvertito che se ci sarebbero stati nuovi negoziati tra Russia e Ucraina, Medinsky sarebbe spuntato di nuovo. Alla fine sembra che anche Zelensky abbia deciso di prendere Medinsky più seriamente di quanto sembri. Ieri 15 maggio, in serata, il presidente ucraino ha annunciato che la delegazione ucraina sarà guidata dal ministro della Difesa, Rustem Umerov, uno dei suoi uomini più fidati.

Nato e 5 per cento

Nel frattempo ad Antalya si è concluso il vertice dei ministri degli Esteri della Nato, preceduto dalla proposta agli stati membri del segretario dell’alleanza, l’olandese Mark Rutte, di alzare la loro spesa per la difesa al 5 per cento, dall’attuale 2 per cento che i paesi Nato si impegnano a raggiungere. In sostanza, Rutte suggerisce di alzare la spesa propriamente militare al 3,5 per cento, lasciando che un altro 1,5 per cento venga raggiunto con un più vago capitolo di “spese per la sicurezza”. L’Italia, presente il ministro degli Esteri Antonio Tajani, si è fatta notare per la controproposta 3+2, tre per cento di spesa propriamente per la difesa, e due per cento di spesa per la sicurezza.

