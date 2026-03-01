Ucraina, leadership in affanno e patto sociale logorato: cala la fiducia in Zelensky

La maggioranza relativa, con il 37 per cento, afferma che la direzione è quella sbagliata. Il 29 per cento, invece, ritiene giusta la direzione seguita, mentre il 34 è indeciso. La fiducia attorno al presidente è scesa al 49 per cento, dietro a quella riposta per altre figure, da Zaluzhny a Budanov
Qual è il clima politico che si respira in Ucraina? Per squarciare il velo dello status interno può essere utile analizzare i dati di un recente sondaggio condotto nel febbraio 2026 da Ipsos su un campione di 2000 cittadini maggiorenni ucraini, residenti nei territori dell’Ucraina controllati dal governo. Sulla situazione del paese il quadro appare spaccato in tre. La maggioranza relativa (37 per cento) afferma che la direzione è quella sbagliata. Il 29 per cento, invece, ritiene giusta la direz