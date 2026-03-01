Cannocchiale – la società spiegata attraverso i dati

Ucraina, leadership in affanno e patto sociale logorato: cala la fiducia in Zelensky

Enzo Risso
01 marzo 2026 • 07:00

La maggioranza relativa, con il 37 per cento, afferma che la direzione è quella sbagliata. Il 29 per cento, invece, ritiene giusta la direzione seguita, mentre il 34 è indeciso. La fiducia attorno al presidente è scesa al 49 per cento, dietro a quella riposta per altre figure, da Zaluzhny a Budanov

Qual è il clima politico che si respira in Ucraina? Per squarciare il velo dello status interno può essere utile analizzare i dati di un recente sondaggio condotto nel febbraio 2026 da Ipsos su un campione di 2000 cittadini maggiorenni ucraini, residenti nei territori dell’Ucraina controllati dal governo. Sulla situazione del paese il quadro appare spaccato in tre. La maggioranza relativa (37 per cento) afferma che la direzione è quella sbagliata. Il 29 per cento, invece, ritiene giusta la direz

Per continuare a leggere questo articolo

Enzo Risso
Enzo Risso
Enzo Risso

Analista delle dinamiche valoriali, politiche, sociali e comunicative nel nostro Paese; spin doctor per campagne elettorali e esperto in costruzione di storytelling e sviluppo delle politiche di governance e partecipazione.