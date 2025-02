Se c’è un merito che va riconosciuto a Donald Trump è di aiutarci a capire chi è chi. Basta maschere, basta infingimenti: nel nuovo paradigma che Washington e Mosca propongono, si torna all’autenticità della nuda politica di potenza, dove contano solo intimazioni e muscoli e i confini non sono mai certi.

Gli ottimisti lo chiamano il nuovo ordine mondiale, al momento pare solo la premessa di mischie senza fine dall’Ucraina al Medio Oriente, i campi di battaglia dove fa l’esordio il club dei forti e prepotenti. Non è propriamente un sodalizio, e forse non lo diventerà, ma i soci convergono nel progetto di un mondo policentrico nel quale l’incerto multilateralismo sarà spazzato via da chi disponga di un esercito agguerrito, meglio se dotato di bomba H.

Le nuove regole

Chi possiede il requisito della forza sarà legittimato a irridere la giustizia internazionale e acquisire territori altrui. Essendo questa la regola, non sorprende che il governo Netanyahu sia tra i soci fondatori del club.

Lo ha confermato nell’Assemblea generale dell’Onu, votando insieme a Usa e Russia contro la mozione per una pace “giusta” in Ucraina (93 a favore, inclusi tutti gli europei tranne l’Ungheria; 18 contrari, tra i quali Corea del Nord e Bielorussia; astenuta la Cina). Nelle stesse ore l’aviazione israeliana bombardava strutture dell’esercito regolare siriano e Netanyahu si proclamava protettore della milizia drusa che ora controlla territori a sud di Damasco: il progetto di balcanizzare la Siria è in corso. Se poi Israele riuscisse ad annettersi il West Bank dopo aver già occupato il Golan e oltre, la Grande Israele biblica comincerebbe a delinearsi sulle mappe.

Del resto chi siede nel club non si preclude nulla. E sbaglieremmo se riferissimo alla grossolana ilarità di Trump i suoi rudi motteggi sulla Groenlandia o su Panama: nel nuovo paradigma, la regola vuole che se uno grande e grosso ti minaccia devi prepararti al peggio.

Quantomeno dovrai pagargli il pizzo. E pagarglielo pur sapendo che forse non basterà, e dovrai pagare ancora e ancora, essendo tale la regola della protezione mafiosa. Zelensky è stato costretto a esaudire la richiesta americana di una tangente in minerali preziosi, e neppure questo oggi garantisce a Kiev l’appoggio americano, anzi. Con l’aiuto di Trump ora Putin ha speranze di ottenere quanto gli preme dall’inizio della guerra: territori, e soprattutto un’Ucraina che ingoi la condizione di Paese vassallo.

È la stessa pretesa che nell’aprile 2022 condusse al fallimento del negoziato di Istanbul. Mosca voleva che Kiev smobilitasse parte delle Forze armate e firmasse una pace che non avrebbe avuto effettivi garanti, e cioè l’avrebbe lasciata esposta al rischio che Mosca tornasse a invaderla. All’epoca gli ucraini rifiutarono, anche perché Washington e Londra non volevano impegnarsi a difenderli qualora fossero stati di nuovo invasi. Ora Putin tornerà alla carica e chiederà per soprammercato la testa di Zelensky (non obstat di Trump, manifestato vituperando gratuitamente l’ucraino, “dittatore”). Se Mosca ottenesse parte di quel che chiede, parecchi paesi ex sovietici avrebbero motivi per temere. Mentre la Nato perde senso e Trump comincia a sfilarsi, gli europei sarebbero disposti a proteggere gli ex satelliti dell’Urss dall’estorsore, Putin? Oppure li consegnerebbero alla erigenda zona d’influenza russa per evitarsi rischi?

Una pace qualunque

Chi pensasse che in Ucraina una pace qualunque sia comunque meglio della carneficina in corso dovrebbe riflettere sulle conseguenze. Un armistizio che facesse strame del diritto internazionale suonerebbe come un poderoso stimolo alla corsa al nucleare e al riarmo. Se infatti l’unica garanzia di sicurezza è una bomba atomica e un esercito potente, i paesi che possono permetterselo cercheranno di attrezzarsi alle regole della nuova era.

Inoltre il mondo quale lo profila la collaborazione tra Mosca e Washington non ritroverà la stabilità che bene o male aveva sul finire della Guerra fredda. Sarà, al contrario, altamente instabile, in quanto privo sia di collanti ideologici sia di una gerarchia tra le potenze. Le comunanze ideologiche si possono inventare a tavolino, ma le gerarchie sono definite sul campo. Se per esempio la Turchia vuole la Siria nella sua sfera d’influenza dovrà opporsi a Israele, che invece vuole una Siria in pezzi mentre tenta di chiudere i conti con l’Iran, che però ormai ha la bomba H in tasca e può resuscitare Hezbollah… Si prepara una mischia furibonda.

Infine: che Washington decida la pace senza Kiev, come vorrebbe Trump, è un epilogo del tutto coerente con quanto si racconta in Italia, dove ha gran successo la narrazione furba per la quale gli ucraini sono stati gli strumenti di una guerra per procura voluta dagli Usa e avviata dalla Cia con il golpe del 2014. Fosse davvero così, sarebbe facile porre fine al conflitto.

Il problema è che la storia della guerra per procura è, come il golpe, sostanzialmente falsa. Certo, le armi erano soprattutto americane. Ma i soldati ucraini non sono morti per Washington, e se oggi Zelensky fosse costretto a cedere la sovranità definitiva di territori, il parlamento di Kiev probabilmente boccerebbe la mutilazione. La respinge, dicono i sondaggi, la larga maggioranza dell’opinione pubblica. La respingerebbe, probabilmente, parte dell’esercito. Prima o poi si tornerebbe a combattere.

Qui appare il limite del modello russo-americano: è vecchio. Rimanda all’inizio della Guerra fredda, quando le grandi potenze potevano fare e disfare, elefanti in grado di calpestare chiunque. Ma oggi i calpestati non hanno difficoltà a trovare armi, sponsor, finanziatori, solidarietà internazionali.

Possono resistere per decenni. Pensare di risolvere il conflitto arabo-palestinese con i “trasferimenti” di popolazioni, o la guerra ucraina dando a Putin quanto pretende, è ingenuo, oltre che vile. Una soluzione ferocemente ingiusta motiverebbe generazioni a proseguire la guerra.

Ma l’aspetto in fondo più pericoloso del trumputinismo è in un effetto collaterale: rende accettabili azioni che fino a ieri, anche grazie alla giustizia internazionale, consideravamo crimini gravi. Poiché si vuole che l’Ucraina sia corresponsabile della guerra, i bombardamenti russi di obiettivi civili non scandalizzano più. E quel che prima conoscevamo come “pulizia etnica” ora risulta un’operazione consistente nel facilitare “trasferimenti volontari” (dopo aver raso al suolo le città dei “volontari”). Il Male si accomoda all’interno della normalità, alcuni media italiani gli aprono le porte.

Il verbo di Bannon

Con un linguaggio più o meno esplicito sostengono che i palestinesi corrispondano a un unico tipo umano, l’Arabo collettivo; che obbediscano tutti a valori incompatibili con la nostra società; che la loro religione li orienti alla sopraffazione omicida; che per dominarci abbiano infiltrato le istituzioni internazionali, con un lungo lavorio; che andrebbero cacciati in massa, senza perdere tempo a distinguere tra adulti e infanti, fondamentalisti e laici, tolleranti e intolleranti: l’Arabo collettivo non sarebbe tale se si potesse distinguere.

«Nessun dialogo è possibile con quella feccia, devono andarsene», si legge in un in sito italiano devoto a Netanyahu. «Fuori, devono andarsene (da Gaza e dal West Bank). Non meritano altro che disprezzo, incapaci di altro che non sia ammazzare la gente». Dunque «fuori!», in massa, anche i «terroristi in embrione», insomma i bambini.

Se queste prose ci permettono di intuire cos’abbiano nel cuore i coloni che bruciano villaggi nel West Bank, a raccontare degli estensori è anche l’animosità verso categorie di italiani considerati nemici. Ecco gli ebrei che non sono «veri ebrei» perché avversano il governo Netanyahu; i loro complici, «i compagni», termine equivalente al «comunisti» generosamente distribuito dai pretoriani di Trump a chi non si mette in riga; e gli “islamo-goscisti”, magari liberal ma spacciati per filo-Hamas. «Inondate la zona di merda», ovvero di fandonie, esagerazioni, consigliava Steve Bannon, decisivo nell’ascesa di Trump non meno del capo-troll Elon Musk. Considerando che l’era nuova è appena cominciata, aspettiamoci di essere inondati.

