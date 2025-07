Odessa – Ancora una volta un missile russo ha colpito un centro di addestramento militare nelle retrovie ucraine, causando una strage. Gli ucraini hanno parlato di almeno 3 morti e 18 feriti nella regione di Chernihiv, a nord della capitale Kiev, ma secondo le fonti russi le perdite ucraine nell’attacco sarebbero di 200 militari, tra uccisi e feriti, messi fuori combattimento.

Si tratta dell’ennesimo attacco di questo tipo compiuto dall’aviazione russa in questi due anni, che dimostra la vulnerabilità delle installazioni militare ucraine nelle retrovie del paese. Sono episodi che causano ogni volta grande emozione in Ucraina e critiche alle autorità militari per non essere state in grado di proteggere i propri soldati: nonostante siano giornate ricche di notizie, gli articoli che parlano di questo attacco sono tra i più visti e commentati sui siti e i canali Telegram ucraini.

Come nei casi passati, le forze armate hanno annunciato un’inchiesta per individuare eventuali responsabilità dei comandanti del centro di addestramento colpito.

Minacce ignorate

La guerra, insomma, continua con sempre maggiore intensità, e ad oggi le reiterate minacce del presidente russo non sembrano sortire un gran effetto sulla controparte russa. Mercoledì Donald Trump ha voluto rilanciare il suo ultimatum alla Russia, specificando che scadrà l’8 agosto. «Dieci giorni a partire da ora, ok?», ha detto il tycoon. Se entro quella data il Cremlino non avrà fatto pace con l’Ucraina, scatteranno nuove sanzioni contro la Russia e, soprattutto, contro i suoi partner commerciali, India e Cina in particolare.

Poco dopo, però, lui stesso ha ammesso che queste nuove sanzioni potrebbero non essere sufficienti. «Non so se colpiranno davvero la Russia. Potrebbero, e non potrebbero. Putin, ovviamente, vuole continuare la guerra».

Il Cremlino mostra di non essere particolarmente impressionato. «Abbiamo preso nota delle parole di Trump», ha ripetuto il portavoce di Vladimir Putin, Dimitri Peskov, che ha anche aggiunto quel che si ripete da tempo nei circoli di governo russo, e che lo stesso Peskov ha già detto più volte: il paese avrebbe ormai raggiunto «una sorta di immunità» dalle sanzioni. Putin in persona non si è mai riferito in pubblico al nuovo ultimatum americano.

Secondo il presidente polacco, Donald Tusk, potremmo però essere di fronte a una svolta nel conflitto. «C’è una buona possibilità che la guerra tra Russia e Ucraina potrebbe almeno venire sospesa nel prossimo futuro, c’è una buona probabilità di raggiungere questo esito», ha detto Tusk, esprimendo un’opinione in netta controtendenza rispetto ai molti che non vedono invece sbocchi agli attuali negoziati. Tusk non ha specificato quali sono i segnali che ha individuato, ma potrebbe riferirsi a un possibile cessate il fuoco che il Cremlino potrebbe accettare per evitare le sanzioni Usa.

Contro il governo

«L’Ucraina non è la Russia». Il grido dei manifestanti anticorruzione ucraini è tornato a echeggiare per le strade di Odessa e delle altre principali città ucraine, dove decine di migliaia di persone sono tornate a sfilare contro il governo. Giovedì 31 luglio, infatti, è previsto in parlamento il voto per restaurare l’indipendenza delle istituzioni anticorruzione ucraine, Nabu e Sapo, eliminata la scorsa settimana con un colpo di mano ordinato dal presidente, Volodymyr Zelensky.

Dopo le prime proteste di piazza dall’inizio della guerra e la reazione dell’Unione europea, che ha minacciato il taglio dei finanziamenti al paese, Zelensky è tornato sui suoi passi, promettendo di ripristinare la situazione precedente con il voto previsto giovedì. Migliaia di ucraini hanno però deciso di tornare in piazza comunque, per mantenere la pressione sul governo.

E di questa pressione ci sarebbe ancora bisogno, secondo la stampa ucraina. A favore della legge che ripristina l’indipendenza di Nabu e Sapo ci sarebbero tra i 220 e i 230 parlamentari, ha scritto il Kyiv Independent, uno dei media che hanno guidato la battaglia anti-governo di questi giorni, un numero pericolosamente vicino alla soglia dei 226, sotto la quale il voto non sarà considerato legale.

Tra le ragioni per cui i voti potrebbero non essere sufficiente c’è la mancata adesione del partito dell’ex premier, Yulia Tymoshenko, che aveva votato a favore della rimozione dell’indipendenza la scorsa settimana ma sembra orientato a non votare il passo indietro di Zelensky. Secondo il giornalista del Financial Times Cristopher Miller, un altro problema è che almeno 31 membri del parlamento sono sotto indagine di Nabu e Sapo e questo potrebbe rappresentare per loro un incentivo a non presentarsi al voto di giovedì.

