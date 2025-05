Nei primi mesi di guerra, migliaia di bambini ucraini affidati ai servizi sociali sono stati portati in salvo in tutta Europa. Ora il governo ucraino chiede il loro ritorno, ma le famiglie che li hanno ospitati fino ad oggi si oppongono

Evelina Demeter ha 16 anni e quattro persone che chiama “mamma”. La madre biologica, a cui i servizi sociali ucraini l’hanno presa in custodia quando era appena una bambina. La mamma americana, Katherine, che l’ha ospitata durante i viaggi estivi organizzati dal suo orfanotrofio negli ultimi cinque anni. Maria Cavallaro, la mamma italiana che l’ha accolta quando Evelina è stata evacuata dall’Ucraina mentre i carri armati russi circondavano Kiev, nel marzo del 2022. E infine Viktoria, la madre affidataria ucraina che insieme al marito Ivan l’ha accolta nella propria casa quando, l’anno scorso, Evelina è stata rimpatriata in Ucraina.

Quest’ultimo è un viaggio che non desideravano né Evelina né la sua famiglia italiana. Ma per le leggi ucraine, Evelina aveva diritto a stare in Italia soltanto pochi mesi. «All’aeroporto di Catania, quando ci siamo salutati, piangeva mamma Maria e piangevo anche io», dice Evelina, raggiunta da Domani a Chinadiyiv, nell’Ucraina occidentale, dove vive con la sua nuova famiglia affidataria.

La diaspora dei piccoli

Centinaia di famiglie affidatarie in Italia e migliaia nel resto d’Europa si trovano in una situazione simile. Quasi 5mila bambini ucraini sono stati portati all’estero in tutta fretta nei caotici giorni seguiti all’invasione su larga scala. Sono stati accolti da famiglie italiane, spagnole e francesi che pensavano di prendersi cura di loro almeno fino alla fine della guerra.

Ma il governo ucraino non ha mai considerato permanente l’allontanamento e dopo le prime settimane di guerra, quando il fronte si è stabilizzato, Kiev ha iniziato a chiedere con sempre maggior forza il loro ritorno, scontrandosi con le famiglie affidatarie e con i tribunali di mezza Europa. Migliaia di bambini ucraini si sono trovati così al centro di una disputa internazionale ancora aperta.

«Riconsegnateli»

Evelina è arrivata in Italia grazie all’associazione italo-ucraina I Nuovi Confini, con sede a Catania, che da anni si occupava di organizzare i cosiddetti “viaggi di salute” in Italia. «Si tratta di una tradizione iniziata dopo il disastro di Chernobyl», spiega Yuliya Donnichenko, fondatrice dell’associazione. «L'obiettivo era portare all’estero bambini senza genitori o con famiglie in difficoltà per fargli passare un’estate serena, in un paese lontano».

Dopo il 24 febbraio 2022, quelle stesse associazioni sono state le prime a muoversi per evacuare orfanotrofi e case famiglia, in molti casi con iniziative partite dal basso, con poca possibilità di coordinarsi con le autorità ucraine e quelle dei paesi ospitanti.

Nella seconda metà del marzo 2022, il governo ucraino ha sospeso adozioni internazionali e viaggi di minori in affido all’estero e il governo ha attivato le sue reti consolari in giro per l’Europa per iniziare il rimpatrio degli orfani. Con la guerra che faceva crescere timori sul futuro del paese, il caso è diventato presto politico.

L’Italia, che ospita ancora quasi 300 bambini ucraini, è uno dei Paesi che restano più problematici. Lo scorso dicembre il parlamento ucraino ha approvato un appello del primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, alla presidente del consiglio Giorgia Meloni, chiedendo collaborazione nei rimpatri, un appello che fino ad ora non ha ricevuto risposta. Lo scorso gennaio, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha affrontato il tema durante il suo incontro con Sergio Mattarella.

«Siamo molto grati all’Italia per il sostegno che ci ha dato, ma dal punto di vista legale, questi bambini devono tornare in Ucraina», dice Petro Dobromilsky, direttore del Servizio per i bambini, l’organo del governo ucraino che si occupa di affidi e adozioni. «In base alla legge ucraina, i minori sono ancora responsabilità del governo ucraino ed è stato consentito loro di allontanarsi per un massimo di 30 giorni».

La separazione

Dobromilsky assicura che i bambini rimpatriati saranno collocati presso strutture e famiglie nelle aree sicure del paese. Ma nonostante le rassicurazioni, a Fleri, in provincia di Catania, Maria Cavallaro – la mamma siciliana di Evelina – la aspetta ancora. «Ricordo la sera prima della sua partenza, si era nascosta a piangere sotto il letto, non voleva tornare in un Paese sotto le bombe», racconta Cavallaro, 62 anni, dalla stanza degli ospiti che per oltre un anno ha accolto Evelina, e sul cui letto sono ancora adagiate tutte le sue bambole. «Dai suoi racconti, gli orfanotrofi ucraini sembravano un posto poco adatto in cui crescere a causa delle scarse condizioni igieniche, malnutrizione e basso grado di istruzione. E dubito che la guerra ne abbia migliorato le condizioni».

Molti genitori affidatari criticano la scelta delle autorità ucraine e dei tribunali di non aver ascoltato il volere dei ragazzini coinvolti. «È stato un po’ crudele far assaporare loro la libertà di un paese in pace e con mille possibilità per il loro futuro, per poi strapparli via bruscamente», spiega Cavallaro. Ma scoraggiata da possibili ritorsioni legali, a malincuore ha dovuto lasciar andare Evelina.

Ma in questa vicenda caotica, ogni caso fa storia a sé. Altre famiglie del gruppo di orfani di Evelina sono riuscite a prolungare il collocamento dei loro affidatari, dopo lunghe e dispendiose contese legali, mentre la scorsa estate, a Bergamo, il tribunale ha fermato il rimpatrio di 57 orfani ucraini.

Tra Spagna e Ucraina

Il governo ucraino sostiene che i minori devono ritornare nel paese, dagli enti o dalle famiglie che sono i loro legali tutori e da cui si sono solo temporaneamente separati. Ma gli avvocati delle famiglie sostengono che debba prevalere il diritto del minore, il cui benessere non può essere garantito in un paese in guerra. Con questa contraddizione si sono dovuti confrontare i governi di mezza Europa.

Quando nel gennaio 2024 l’associazione che aveva fatto da tramite per far arrivare ragazzi e ragazze ucraini a Terrassa, in Spagna, a una ventina di chilometri da Barcellona, ha comunicato che questi sarebbero dovuti tornare indietro al più presto, due famiglie affidatarie si sono opposte. L’ente catalano per la protezione dei minori, che esercitava la patria potestà sui ragazzi durante il loro soggiorno, era pronto a riconsegnarli al loro paese e solo la sentenza di un giudice che riconosceva i rischi del trasferimento in Ucraina è riuscita a fermare il rimpatrio.

Per 43 dei suoi 74 anni, Svitlana Sofilkanych ha lavorato con i bambini, gli ultimi venti proprio come direttrice della scuola di Chynadiyiv da cui è partita Evelina, che la considera quasi una sua quinta mamma. Oggi, Sofilkanych dice che per Evelina sarebbe stato meglio rimanere in Italia. Ma il governo ucraino è stato irremovibile. «Il servizio minori mi ha ordinato di riportare tutti i bambini in Ucraina - dice Sofilkanych - Ma non ci sono risorse per seguire questo caso e così ora il governo cerca capri espiatori».

Gli operatori dei servizi sociali ucraina oggi si trovano tra l’incudine e il martello. Per seguire le battaglie legali in tutta Europa servono risorse e personale che i consolati ucraini non hanno. La questione si trascina da anni e gli operatori degli orfanotrofi sono finiti sotto attacco, accusati dai media di aver permesso agli europei di “rubare” i bambini ucraini.

Dopo una vita trascorsa ad occuparsi di bambini, Sofilkanych dice che queste accuse l’hanno ferita. Ma la cosa più grave, continua, è la situazione dei bambini. Che potrà essere risolta soltanto se i governi, i tribunali e le famiglie accetteranno di valutare, caso per caso, quale sarà la soluzione migliore per i bambini stessi.

Questa inchiesta è stata realizzata con il sostegno del Journalismfund Europe e del consorzio IJ4EU

