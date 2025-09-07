Sono più di 50mila gli ucraini fuggiti dall’inizio dell’estate, quando Mosca ha avviato una nuova offensiva militare. Le autorità di Kiev forniscono servizi come gli alloggi e trasferimenti, mentre le organizzazioni internazionali pensano al supporto psicologico

Le prime persone ad arrivare nel centro di evacuazione sono una coppia di mezza età, la donna ha il braccio destro amputato sopra il gomito. Si fanno scattare una fotografia davanti all’edificio. Sono felici di essere riusciti finalmente ad uscire dal Donbass, di aver messo un centinaio di chilometri tra loro e il fronte. Le persone in età lavorativa sono relativamente rare qui, dice Alla Ribatseva, la responsabile del centro: «Chi ha i soldi e le possibilità di solito se ne va da solo. Da noi arrivano soprattutto anziani e persone che hanno perso tutto».

Il secondo minibus che arriva è più tipico. A parte una donna con la figlia adolescente, tutti gli altri sono anziani oltre i 70 anni. L’abitacolo è stipato di poche cose: borse di plastica con quello che sono riusciti a portare via, un deambulatore, due materassi di lattice infilati di traverso dietro i sedili. Galina, 85 anni, un fazzoletto da contadina legato sul capo, è smarrita, cerca con gli occhi il marito, che si è allontanato per fumare una sigaretta. Alla psicologa che la sta intervistando domanda con occhi vacui: «Dove siamo?». «Pavlohrad», le rispondono.

L’imbuto

Situata lungo la E50, l’unica strada che collega l’Ucraina centrale con il fronte orientale, Pavlohrad è la porta del Donbass, il teatro più caldo dell’intero conflitto, la regione ucraina che il Cremlino è determinato a conquistare anche se ci volessero 20 anni, come ha detto un negoziatore russo alle sue controparti.

Il centro di evacuazione si trova all’ingresso della città ed è l’imbuto da cui, goccia a goccia, la popolazione del Donbass fugge dall’avanzata russa. È un edificio di due piani, circondato di tende e tensostrutture, con letti, mense, aree per bambini e ambulatori, dove lavorano decine di volontari, operatori sociali, medici e psicologi.

Anche Ribatseva, la coordinatrice del centro, è un’evacuata: «Le persone capiscono che sono come loro – dice – E quindi si aprono». Impiegata nei servizi sociali della sua cittadina, un anno fa ha abbandonato Novohrodivka, 15mila abitanti a sud di Pokrovsk, e si è trasferita qui con tutta l’amministrazione del suo comune rurale, una hromada come si dice in Ucraina.

L’attività al centro comincia intorno alle 12, quando i bus dei volontari iniziano a fare ritorno dopo aver trascorso la mattinata a sfidare droni e granate per prelevare i civili dalle aree vicino al fronte. È un viaggio potenzialmente pericoloso e almeno una volta al mese arrivano notizie di bus colpiti da droni russi. Gli arrivi si susseguono tutto il pomeriggio e ogni giorno al centro arrivano tra le 150 e 450 persone, ma ci sono eccezioni, come quando due settimane fa le autorità hanno evacuato più di settemila persone in una volta.

Questo è un centro di smistamento, un luogo di passaggio da cui Ribatseva e i suoi colleghi redistribuiscono le persone nel resto dell’Ucraina, a volte all’altro capo del paese. È uno degli aspetti che funzionano meglio del sistema di protezione nel paese: in media, bastano tre giorni per trovare un alloggio. Nonostante i 3,5 milioni di rifugiati interni, in Ucraina non ci sono tendopoli.

L’esodo

All’inizio dell’invasione, molti abitanti del Donbass hanno lasciato le loro case vicino al fronte rifugiandosi da parenti e amici a pochi chilometri di distanza, nella speranza di non lasciare troppo indietro la loro vecchia vita. Ora, con la nuova offensiva russa hanno dovuto abbandonare anche le loro nuove case. Natalia, una contabile di 36 anni che vive da alcuni parenti a Pavlohrad, è arrivata alla terza evacuazione in tre anni. L’ultima volta è dovuta fuggire lo scorso 8 agosto e ora frequenta il centro per ricevere aiuto psicologico per i suoi due figli.

Non solo il fronte avanza, ma è anche la zona di pericolo che si è fatta sempre più profonda. I nuovi droni a fibra ottica mettono a rischio un’area fino a venti chilometri oltre la prima linea. Il conflitto non è più limitato soltanto al Donbass e alla regione di Zaporizhia. «Ultimamente stanno iniziando ad arrivare persone evacuate anche da Dnipropetrovsk», dice Ribatseva.

«Dall’inizio dell’estate sono almeno 52mila le persone che hanno abbandonato le aree del fronte», dice Andrea Trevisan, dell’Ufficio aiuti umanitari in Ucraina dell’Unione europea. «Purtroppo il numero degli sfollati continua ad aumentare, gli attacchi aerei restano pesanti in molte regioni e ogni anno bisogna preparare i gruppi vulnerabili all’arrivo dell’inverno».

Il centro di Pavlohrad è una delle strutture che funzionano anche grazie agli 1,2 miliardi di euro mobilitati dalla Commissione europea, che arrivano a 4 considerando i contributi dei vari stati membri, con cui sono stati finanziati progetti di oltre 30 organizzazioni umanitarie. A Pavlohrad opera con un progetto finanziato dall’Unione l’italiana Intersos, una delle principali organizzazioni umanitarie del nostro paese.

Con le autorità ucraine che sono in grado di fornire i servizi basilari, come alloggi e trasferimenti, le organizzazioni internazionali possono concentrarsi su altri aspetti della protezione, come, spiega Filippo Agostino, capo missione di Intersos, «supporto psicosociale e primo soccorso psicologico, gestione dei casi di individui vulnerabili esposti a rischi di protezione, sussidi economici per la protezione, oltre a consulenza legale per orientarsi nel sistema giuridico-burocratico e sostegno alle vittime di violenza di genere».

In fuga

L’organizzazione umanitaria ucraina con cui Intersos opera in partnership, Poshmishka, è in fuga tanto quanto le persone che cerca di aiutare. Fondata nella regione di Donetsk nel 2013, l’elenco delle sedi che ha dovuto abbandonare dall’inizio dell’invasione si legge come una mappa della guerra in Donbass: Bakhmut, Andriivka, Dobropillia.

L’ultima evacuazione è avvenuta alla fine di luglio. «La situazione era divenuta insostenibile – dice Anastasia Kolosova, coordinatrice dell’organizzazione – Le autorità militari avevano proclamato il coprifuoco dalle 15 alle 11. In due giorni il fronte si è mosso di 15 chilometri». Per non correre rischi, questa volta hanno deciso di abbandonare il Donbass e trasferirsi nella regione di Dnipro. Appena in tempo: pochi giorni dopo, un’altra avanzata russa a sorpresa ha portato i soldati di Mosca alle porte di Dobropillia.

Insieme a Poshmishka, anche Valentina Dron, 64 anni, è fuggita da Dobropillia. A luglio, i droni kamikaze russi hanno iniziato a sorvolare la città e a colpire tutti i veicoli in movimento. Dron lo chiama un «safari umano». A quel punto ha deciso che era ora di fuggire. I suoi vicini, invece, non sono voluti andarsene: «Vogliono morire a casa loro». Contattarli per sapere come stanno, e in che condizioni è la casa che Dron ha lasciato, è complicato. A Dobropillia non c’è elettricità, né acqua corrente. Gli abitanti devono andare fino alle colline più vicine per cercare un po’ di segnale.

Larissa Vassilivna, 72 anni, è scappata da Kostyantinivka, una cittadina più a est e ancora più pericolosa da raggiungere per i volontari. Lei è fuggita lo scorso settembre, dopo settimane passate a nascondersi nella cantina, senza riuscire a dormire più di un paio di ore al giorno per le costanti esplosioni. Vassilivna ha passato una vita a lavorare come operaia nella locale vetreria. «Mi si spezza il cuore a pensare che ho lasciato Kostyantinivka ed ora sono qui».

Nella regione di Dnipro, le autorità le hanno trovato un’abitazione, ma a parte quello che lei e sua figlia sono riuscite a portare con loro, non hanno più nulla. Né una casa loro, né amici, né vicini. Gli operatori umanitari fuggiti insieme a lei sono uno degli ultimi legami che le restano con la sua vecchia cittadina.

