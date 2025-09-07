Sono più di 50mila gli ucraini fuggiti dall’inizio dell’estate, quando Mosca ha avviato una nuova offensiva militare. Le autorità di Kiev forniscono servizi come gli alloggi e trasferimenti, mentre le organizzazioni internazionali pensano al supporto psicologico
Tra i profughi inseguiti da Putin: «I suoi droni fanno safari umani»
07 settembre 2025 • 07:00
