Putin bombarda Kiev, è massacro tra i civili: quei dubbi su Fedorov

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Se la terra in Ucraina trema, è per almeno tre ragioni. La prima è quella scatenata dai missili balistici e da crociera con cui ieri l'esercito russo ha colpito Kiev, le regioni di Odessa e Chernihiv. La seconda riguarda le impreviste ripercussioni negative della sfida politica ed elettorale lanciata dall'ex ministro della Difesa, Mykhailo Fedorov, per indire nuove urne in tempo di guerra. La terza, sempre più dirompente, sono le nuove intercettazioni diffuse dalla Nabu, l'Ufficio nazionale anti