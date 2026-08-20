l’organizzatore delle proteste si sgancia dall’ex ministro

Putin bombarda Kiev, è massacro tra i civili: quei dubbi su Fedorov

Lucia Malatesta
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20 agosto 2026 • 20:23

I raid russi colpiscono anche un ospedale. La Romania distrugge un drone. Zelensky trema per le indagini ma il suo competitor delude anche i supporter  

Se la terra in Ucraina trema, è per almeno tre ragioni. La prima è quella scatenata dai missili balistici e da crociera con cui ieri l'esercito russo ha colpito Kiev, le regioni di Odessa e Chernihiv. La seconda riguarda le impreviste ripercussioni negative della sfida politica ed elettorale lanciata dall'ex ministro della Difesa, Mykhailo Fedorov, per indire nuove urne in tempo di guerra. La terza, sempre più dirompente, sono le nuove intercettazioni diffuse dalla Nabu, l'Ufficio nazionale anti

Lucia Malatesta