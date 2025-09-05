«Se ci saranno truppe straniere in Ucraina, specialmente mentre sono in corso combattimenti, saranno considerate bersagli legittimi». Il presidente russo, Vladimir Putin, parla dal Forum economico orientale di Vladivostok e risponde così alla “Coalizione dei volenterosi”, il gruppo di paesi europei guidato dalla Francia che si prepara a inviare soldati in Ucraina in caso di cessate il fuoco.

Dopo settimane in cui il ruolo di attaccare l’impegno militare europeo era stato affidato ai ranghi inferiori del Cremlino, Putin in persona è sceso in campo per cercare di abbattere il piano europeo prima che possa decollare.

Le condizioni di Vladimir

Da Vladivostok, Putin ha poi ripetuto di non avere nulla contro l’ingresso dell’Ucraina in Europa e ha elencato ancora una volta le sue condizioni per mettere fine al conflitto. Questa volta ha messo l’accento sulla necessità da parte dell’Ucraina di riconoscere l’annessione dei territori occupati, una richiesta che Kiev ha sempre respinto categoricamente. «Qualsiasi accordo territoriale deve essere confermato da un referendum in Ucraina, e per questo la legge marziale deve essere revocata e si devono tenere elezioni presidenziali», ha detto Putin. Ma lui stesso dice di non credere a questa possibilità, che definisce «un processo infinito che non porta a nulla».

Suona quindi come una presa in giro l’invito a Volodymyr Zelensky a incontrarsi a Mosca, ribadito per la seconda volta in pochi giorni. «Il miglior luogo per un incontro tra i leader è la capitale della Russia, l’eroica città di Mosca».

Ancora una volta, Putin ha fatto capire che non crede che una pace sia possibile e che le aperture e concessioni che gli attribuisce la Casa Bianca non cambiano il sostanziale stallo nei negoziati. La risposta di Kiev e degli alleati è arrivata poche ore dopo dall’Ucraina occidentale, dove, nella città di Uzhhorod, il presidente Volodymyr Zelensky ha incontrato Antonio Costa, presidente del Consiglio Ue. «Siamo pronti per il giorno dopo – ha detto Costa, parlando delle garanzie di sicurezza da fornire all’Ucraina – Ma, affinché quel giorno arrivi, dobbiamo spingere Putin al tavolo dei negoziati».

Zelensky ha precisato che i piani per lo schieramento di truppe in Ucraina sono già allo stadio pratico: «È in corso un processo per quantificare lo sforzo militare. La quantità di aerei, il tipo di squadriglie; anche sul coordinamento in mare. È presto per parlare di numeri esatti, ma stiamo ovviamente parlando di migliaia di soldati». Secondo il leader ucraino, «è importante che le garanzie scattino subito, senza attendere la fine della guerra».

Zelensky e i leader alleati sanno bene che la “coalizione dei volenterosi” è un’impresa delicata. Solo se il Cremlino si convincerà che l’invio di truppe non è un bluff, la coalizione avrà svolto il suo ruolo di deterrenza. Ma tra le righe delle loro dichiarazioni si intravede chiaramente come la coalizione, nonostante il solenne incontro di giovedì a Parigi, al momento è più forma che sostanza.

E non aiuta l’ambiguità che mantiene la Casa Bianca su quale sarà il suo ruolo effettivo. Il network americano Nbc ha parlato di un possibile ruolo di monitoraggio del fronte, tramite droni e satelliti. Molto meno della copertura aerea che vorrebbero a Kiev e del supporto logistico essenziale a qualsiasi missione secondo Bruxelles.

Il canale slovacco

A Uzhhgord, Zelensky ha incontrato anche il primo ministro slovacco Robert Fico nel primo vertice tra i due da quando Fico è stato rinominato alla guida del governo di Bratislava nel 2023. Fico è un populista nazionalista che guarda con simpatia al Cremlino e questa settimana ha fatto discutere la sua presenza a Pechino, unico leader di un paese Nato e Ue, durante la parata per la celebrazione degli 80 anni dalla vittoria nella Seconda guerra mondiale.

Proprio da Pechino, dove ha avuto un colloquio con Putin, Fico ha detto che aveva un messaggio da recapitare a Zelensky. Sul suo contenuto, però, i due leader al momento non si sono espressi, limitandosi a parlare di un dialogo «sostanziale».

Di sicuro è stato toccato il tema energetico. La Slovacchia, così come l’Ungheria, compra ancora gran parte del suo petrolio dalla Russia, recapitato tramite l’oleodotto Druzhba, il cui terminal in Russia è stato colpito dagli ucraini nelle scorse settimane, suscitando le proteste di entrambi i paesi. I due paesi, inoltre, sono tra i principali ostacoli alla prosecuzione dei negoziati per l’ingresso di Kiev nell’Unione europea. Un triangolo diplomatico che fa intravedere possibili accordi, su cui però, al momento, rimane il massimo riserbo.

