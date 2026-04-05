«Così abbatto i droni di Putin». Ucraina, i rumori della guerra

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Zaporizhzhia – Sulla strada che da Dnipro porta a Zaporizhzhia si incontrano poche auto e qualche camion merci. Il paesaggio è vuoto, i campi tutt’intorno sono abbandonati. Già dal primo checkpoint all’ingresso della città l’aria si fa pesante: l’odore della polvere da sparo racconta scontri intensi nelle ultime ore. Il centro città è a circa 25 chilometri dal fronte. Giorno e notte i combattimenti aerei contro i droni sono costanti. Gli allarmi antiaerei durano ore e gli oltre 700 mila abitanti