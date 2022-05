Ci saranno anche i leader dei paesi europei confinanti con l'Ungheria. Missili ipersonici su Odessa, in corso assalto all’acciaieria Azovstal. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden intanto ha chiesto al Congresso di approvare «immediatamente» il disegno di legge sui nuovi aiuti finanziari all’Ucraina

Passato il 9 maggio, la fine della guerra sembra ancora lontana.

Cosa c’è da sapere:

Videoconferenza tra il presidente ungherese Viktor Orbàn, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il presidente francese Emmanuel Macron per discutere l’embargo sul petrolio russo.

Continua l’assalto all’acciaieria Azovstal di Mariupol: «Oltre ai militari, nei rifugi rimangono almeno 100 civili».

A Odessa dei missili ipersonici hanno colpito una struttura turistica.

Biden chiede al Congresso di varare al più presto nuovi aiuti per l’Ucraina.

12:12 – Si svolgerà tra poco la videoconferenza convocata al termine della mattinata, sotto la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, con Viktor Orban, Ursula von der Leyen e i leader dei paesi europei confinanti con l'Ungheria, a cui parteciperà il presidente francese Emmanuel Macron, per discutere di sicurezza dell'approvvigionamento e meccanismi di solidarietà nel quadro delle sanzioni in discussione sul petrolio. Lo si apprende da fonti Ue. Con l'incontro si cerca di sbloccare lo stallo sull'embargo al petrolio inserito nel sesto pacchetto di sanzioni. Ieri sera la presidente von der Leyen si era recata a Budapest per discutere con il premier Orban senza arrivare a una conclusione.

10:00 – Continua l’assalto all’acciaieria Azovstal di Mariupol: «Oltre ai militari, nei rifugi rimangono almeno 100 civili. Tuttavia, ciò non riduce la densità degli attacchi da parte degli occupanti. L’artiglieria pesante e gli aerei hanno continuato a bombardare l’impianto per tutto il giorno. I tentativi di prendere d’assalto il terreno continuano a fallire». Lo afferma il consigliere del sindaco di Mariupol Petro Andryushchenko su Telegram, citato da Ukrinform.

10:56 – Le conseguenze del conflitto in Ucraina sono numerose, la principale e più immediata è però quella umanitaria. Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’Unhcr sono oltre 5,3 milioni gli ucraini che hanno lasciato il paese dall’inizio del conflitto (di cui circa 4,5 si sono rifugiati in paesi dell’Unione europea).

Il flusso ha raggiunto picchi di oltre 200mila persone in un solo giorno durante i primi tempi del conflitto. Recentemente, il governo ucraino ha cominciato a tenere traccia del numero di ucraini che stanno ritornando nel paese: sono poco meno di 1 milione. il numero resta tuttavia molto incerto perché è difficile verificare se lo abbiano fatto solo per un breve periodo.

09:57 – A Odessa 3 missili ipersonici lunedì hanno colpito un edificio turistico. Nell’attacco di ieri tre missili Kinzhal, cioè i nuovi missili russi, sono stati lanciati da un aereo e hanno colpito un «obiettivo di infrastruttura turistica». Lo riferisce un portavoce dell’amministrazione militare regionale di Odessa, Sergey Bratchuk, aggiungendo che due persone sono state ricoverate in ospedale a seguito dell’attacco. Lo riporta la Cnn, che precisa di non avere potuto confermare la notizia dei feriti.

Cnn precisa che negli attacchi lunedì sono stati colpiti un centro commerciale e due hotel nella città portuale meridionale. Non è chiaro perché i due hotel siano stati presi di mira. Quanto al centro commerciale, precisa Cnn citando il comando operativo delle forze armate ucraine, è stato colpito da sette missili, con un bilancio di un morto e cinque feriti.

Le autorità ucraine hanno confermato che nella tarda serata di lunedì c’è stato un attacco missilistico su Odessa. Al centro della città si sono sentite tre forti esplosioni. La prima esplosione è stata abbastanza forte da scuotere i finestrini e far scattare gli allarmi delle auto vicine. Le autorità non hanno confermato ulteriori informazioni.

Gli Usa

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden intanto ha chiesto al Congresso di approvare «immediatamente» il disegno di legge sui nuovi aiuti finanziari all’Ucraina «per portarlo alla mia scrivania nei prossimi giorni».

Biden ha avvertito che gli aiuti esistenti termineranno in «circa dieci giorni». «Non possiamo permetterci ritardi in questo vitale sforzo bellico», ha spiegato.

© Riproduzione riservata