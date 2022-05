Incontri con il presidente Biden e la Speaker del Congresso Nancy Pelosi. Tra una visita istituzionale e l’altra il premier sarà anche a un evento dell’Atlantic Council per ricevere un premio

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, sarà in visita negli Stati Uniti a inizio settimana prossima per discutere delle relazioni bilaterali tra i due stati e della guerra in Ucraina.

L’agenda del 10 maggio

Il premier partirà la mattina del martedì 10 maggio e la prima visita ufficiale sarà alla Casa Bianca nel primo pomeriggio dove incontrerà il presidente democratico Joe Biden.

«Sarà l’occasione per riaffermare la storica amicizia e il forte partenariato tra i due paesi», riportano da Palazzo Chigi. «Durante l’incontro saranno discusse le eccellenti relazioni bilaterali e riaffermata la solidità del legame transatlantico».

Al centro dell’incontro c’è anche il coordinamento con gli Alleati sulle misure a sostegno del popolo ucraino e di contrasto all’aggressione della Russia iniziata lo scorso 24 febbraio. Si parlerà anche dei vertici del G7 e della Nato che sono in programma per il prossimo giugno in cui si discuterà oltre che della guerra anche di sicurezza energetica, alimentare e cambiamento climatico.

Biden è Draghi si erano incontrati a Bruxelles durante il vertice Nato del 24 marzo e prima a Roma nell’ottobre del 2021 durante il G20 che si è tenuto nella capitale.

L’agenda dell’11 maggio

Il giorno seguente il presidente del Consiglio Mario Draghi andrà al Congresso americano per un incontro bipartisan con la leadership del Congresso e con la Speaker Nancy Pelosi (già incontrata a Roma lo scorso ottobre).

Dopo le visite con le istituzioni il premier si recherà all’Ambasciata italiana a Washington dove terrà un punto con la stampa.

Infine, c’è anche tempo per un premio. In serata Draghi riceverà dall’Atlantic Council il Distinguished Leadership Award 2022. Il prestigioso premio sarà consegnato dal Segretario americano al Tesoro Janet Yellen.

