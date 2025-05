Kiev – Uno scambio di prigionieri, mille ucraini in cambio di mille russi, il più grande che sia avvenuto in tre anni di guerra. Un segnale positivo, ma anche l’unico risultato tangibile dei tanto attesi negoziati di Istanbul tra Russia e Ucraina. Per il resto, le due parti si sono mostrate lontane come non mai e concentrate soprattutto nel tentativo di persuadere il presidente americano, Donald Trump, che sono gli avversari a non volere la pace.

Il negoziato

Erano circa le 13.30, ora di Istanbul, quando le delegazioni si sono finalmente incontrate in una sala del palazzo Dolmabahçe. I russi, guidati dall’ex viceministro della Cultura Vladimir Medinsky e da diversi diplomatici e funzionari dell’intelligence, tutti in abito e cravatta. Gli ucraini, guidati dal ministro della Difesa e uomo di fiducia di Zelensky, Rustem Umerov, in divisa militare e tenute da fatica. Dopo tre anni di attesa dall’ultimo negoziato diretto, avvenuto anche quella volta a Istanbul, è bastata circa un’ora e mezza per comprendere che le distanze tra le due parti restano enormi, quasi inconciliabili.

Per gli ucraini, il tema centrale dei colloqui era il cessate il fuoco di trenta giorni, senza condizioni, spinto dalla Casa Bianca e dagli alleati europei. Ma in cambio del suo assenso, secondo quanto gli ucraini hanno riferito a diversi media, la delegazione russa avrebbe presentato richieste «inaccettabili». In particolare, i russi chiederebbero il ritiro completo delle truppe ucraine dalle quattro regioni, Luhansk, Donetsk, Kherson e Zhaporizhzia, che la Russia si è annessa unilateralmente nel 2022. Si tratta di un’area di oltre 20mila chilometri quadrati, due volte la superficie del Libano, e in cui abita oltre un milione di ucraini. Gli ucraini hanno riferito ai media che i russi avrebbero fatto altre richieste inaccettabili, ma senza specificare quali.

Poco dopo lo scambio su questi punti, i negoziati sono stati interrotti e la delegazione russa ha lasciato Istanbul nel tardo pomeriggio. Per il momento, non risultano fissati nuovi incontri, anche se il ministero degli Esteri turco dice che le parti hanno garantito di essere disponibili, in principio, a incontrarsi di nuovo.

Insomma, la Russia non cede di un millimetro rispetto alle sue richieste massimaliste, ritiro ucraino da tutti i territori che rivendica. Secondo l’Economist, Medinsky avrebbe accompagnato queste richieste assicurando che «la Russia è pronta a combattere per sempre», se sarà necessario.

Le richieste di ritiro, però, non solo erano già state respinte da Kiev, ma avevano iniziato a irritare anche gli americani. Una settimana fa, persino il vicepresidente Usa, JD Vance – considerato uno dei più anti-ucraini nell’entourage trumpiano – aveva detto che i russi «stanno chiedendo troppo», di fronte alle loro richieste agli ucraini di ritirarsi da territori che hanno ancora sotto controllo.

Zelensky ha subito informato Trump dell’esito dei negoziati, con una telefonata a cui hanno partecipato anche il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro britannico Keir Starmer e quello polacco, Donald Tusk, i quattro si trovano insieme per un vertice europeo in Albania (Meloni, anche lei presente, non ha partecipato alla telefonata).

«La nostra posizione – ha detto Zelensky dopo il colloquio – è che se la Russia non accetterà un cessate il fuoco di trenta giorni, nuove e pesanti sanzioni dovranno seguire».

La strategia del presidente ucraino e degli alleati europei è chiara: dimostrare a Trump che nemmeno i negoziati diretti sono in grado di smuovere Putin dalla sua volontà di proseguire il conflitto e che il leader russo sta prendendo in giro la Casa Bianca da settimane. Ma Trump si farà persuadere che è finalmente arrivato il momento di abbandonare la carota e passare al bastone nelle sue trattative con il Cremlino?

Chi vede cosa

Nel frattempo, la delegazione russa sembra aver visto tutt’altra partita. Il capo delegazione, Vladimir Medinsky, dice di essere «soddisfatto» per come sono andati i colloqui e di aver raggiunto un accordo con gli ucraini per mettere per iscritto e in dettaglio le condizioni necessarie per un cessate il fuoco e per tornare a discutere sulla base di questi documenti. Medinsky ha anche detto che gli ucraini hanno richiesto un incontro Putin-Zelensky e che la loro domanda sarà trasmessa a chi di dovere. Insomma, un’ordinaria giornata di trattative senza scossoni, l’inizio di un percorso ben più lungo e che richiederà il suo tempo, secondo Medinsky.

Putin deve sperare che Trump la veda allo stesso modo del suo delegato e che non si irriti per questo ennesimo calcio al barattolo del cessate il fuoco, richiesto dalla Casa Bianca per la prima volta ormai un mese e mezzo fa. Ma la delegazione sembra che non abbia fatto molto per aiutarsi a mantenere Trump dalla propria parte. I russi, infatti, hanno chiesto che i delegati americani non partecipassero ai negoziati, lasciando così gli ospiti turchi a mediare tra le due parti. Questo significa che la telefonata di Zelensky è stata probabilmente la prima opportunità per Trump di essere informato sul corso dei negoziati. Difficile che il presidente ucraino abbia dipinto i negoziatori russi come genuini cercatori di pace.

