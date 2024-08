Il presidente bielorusso Lukashenko, alleato di Putin, ha lanciato un appello di pace e accusato l’occidente di aver bisogno di questo conflitto. «Non vogliamo un’escalation e una guerra contro l’intera Nato, ma se si arriva a questo non avremo altra scelta», ha dichiarato

Il consigliere del presidente russo Vladimir Putin, Nikolai Patrushev, citato dall’agenzia di stampa Tass, ha accusato la Nato e «i servizi speciali occidentali» di essere direttamente coinvolti nella pianificazione dell’attacco ucraino alla regione russa di Kursk, non lontano dal confine.

«È stato l’Occidente a portare al potere la giunta criminale in Ucraina. I paesi della Nato hanno inviato armi e istruttori militari in Ucraina, continuano a fornire informazioni d’intelligence e controllano le azioni dei gruppi neonazisti. E l’operazione nella regione di Kursk è stata pianificata con la partecipazione della Nato e dei servizi speciali occidentali», ha dichiarato Patrushev.

Un attacco all’Occidente è arrivato anche dal presidente bielorusso Alexander Lukashenko, stretto alleato di Putin: in un’intervista all’emittente di stato russa Vgtrk ha affermato che ad «avere bisogno» di questo conflitto è solo l’Occidente. Nonostante l’appello di pace lanciato – «sediamoci al tavolo delle trattative e poniamo fine a questa zuffa. Né il popolo ucraino, né i russi, né i bielorussi ne hanno bisogno», riporta Politico – ha avvertito: «Non vogliamo un’escalation e una guerra contro l’intera Nato, ma se si arriva a questo non avremo altra scelta: non appena qualcuno oltrepasserà il confine di stato la risposta sarà immediata», ha affermato il presidente bielorusso.

Secondo Lukashenko, sarebbero gli «alti rappresentanti» della leadership statunitense a voler «lasciare che ucraini e russi si distruggano a vicenda». “L’appello di pace” del presidente bielorusso, riporta Politico, sarà trasmesso domenica sul canale statale russo Rossiya 1, mentre sarebbe andato già in onda sulla tv di Minsk.

Zelensky: «Pieno controllo di Sudzha»

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato che le truppe di Kiev hanno assunto il pieno controllo della città russa di Sudzha, che – secondo quanto riporta il Guardian – prima della guerra contava 5mila abitanti e ospita le infrastrutture che pompano il gas russo verso i paesi europei. La maggior parte della popolazione della città è stata evacuata, scrive il quotidiano britannico. A una decina di chilometri dal confine con l’Ucraina, Sudzha è il più grande degli 80 insediamenti che sarebbero stati conquistati secondo le autorità di Kiev nei dieci giorni dall’inizio dell’incursione militare ucraina nel territorio russo, iniziata il 6 agosto.

«Il generale Syrskyi ha riferito del completamento della liberazione della città di Sudzha dalle forze militari russe. Ora si sta istituendo un ufficio del comando militare ucraino lì», ha dichiarato Zelensky.

© Riproduzione riservata