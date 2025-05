Un funzionario del Cremlino ha detto che la telefonata fra Donald Trump e Vladimir Putin è andata così bene che nessuno dei due voleva riattaccare per primo, e perciò le cortesie si sono trascinate per un po’, allungando la chiamata oltre le due ore. Sono cose che fra amanti alle prime armi possono succedere.

Fra capi di stato è più raro, ma quella di lunedì non era una chiamata come tante. Era la conversazione in cui il tycoon ha cambiato (ancora) posizione sul conflitto fra Russia e Ucraina e sulle strategie per arrivare a una soluzione, al di là del solito zig-zag trumpiano, che ieri è tornato ad evocare la possibilità di nuove sanzioni contro Mosca («Stiamo guardando a molte cose, vedremo», ha sibilato il presidente rispondendo ad una domanda).

Pressioni sgonfiate

All’esordio dell’amministrazione, la guerra era un affare che Trump avrebbe risolto nel giro di 24 ore. La cosa non era evidentemente così semplice, ma comunque fino alla scorsa settimana era ancora necessaria l’azione diretta del presidente americano, che ha cercato invano di convincere Putin e Zelensky a sedersi a un tavolo messo a disposizione da Erdogan a Istanbul. Qualche giorno fa, l’ulteriore svolta: il conflitto dipende dalle trattative dirette fra Mosca e Kiev, ha detto Trump, che ha rinunciato a fare pressione per un cessate il fuoco immediato. L’assertivo mediatore americano scompare dalla scena, ed entra come possibile ospite neutrale il Vaticano.

Si capisce che chiamate così Putin vorrebbe che durassero in eterno. Al netto degli annunci dell’inizio immediato delle trattative, quello che rimane dopo la telefonata di Trump è la sostanziale subordinazione di ogni decisione americana a ciò che emergerà da un negoziato diretto che Putin, però, non ha alcuna intenzione di intavolare seriamente (nonostante un’ipotetica apertura ad un «incontro di persona» tra i due presidente, segnalata dal consigliere putiniano Yury Ushakov), perché trascinare in avanti lo status quo conviene più a Mosca che a Kiev. L’unica vaga apertura l’ha fatta a proposito di un “memorandum” che ha tutta l’aria di essere l’ennesima parola da agitare per prendere altro tempo.

Mentre Trump informava gli alleati e componeva il solito roboante post su Truth pieno di maiuscole e punti esclamativi per annunciare la presunta conquista diplomatica, Putin spiegava alla Tass che la condizione per andare avanti nel percorso negoziale sono «accordi appropriati». Non ha fornito i dettagli, ma è chiaro a tutti che ciò che è «appropriato» per Putin è totalmente inaccettabile per l’Ucraina. Zelensky, vedendo precisamente quello che sta accadendo, ha commentato: «È cruciale per tutti noi che gli Stati Uniti non si distanzino dai dialoghi e dalla ricerca della pace, perché il solo che ne beneficia è Putin».

Ieri è stata una giornata di ricostruzioni e riposizionamenti. La testata Axios ha riportato i dettagli della telefonata di debriefing fra Trump e i leader europei, dicendo che gli alleati sono rimasti «scioccati» dalla deferenza del presidente americano verso Putin. In quel contesto, sempre secondo Axios, Giorgia Meloni ed il cancelliere tedesco Friedrich Merz avrebbero chiesto al presidente Usa che l’Europa venga coinvolta nei negoziati tra Ucraina e Russia.

Questo mentre Mosca ha fatto sapere che è pronta a «continuare i contatti diretti con l’Ucraina per la pace e ora "tocca a Kiev”», ma Zelensky ha rispedito al mittente l’idea: «Putin sta gioca giocando a perdere tempo. La pace si raggiunge con proposte realistiche e al tavolo dei negoziati». Perfino il segretario di Stato americano, Marco Rubio, in audizione al Senato è stato costretto a specificare che Trump non ha fatto alcuna concessione alla Russia.

Il nuovo pacchetto

Ed è nello spirito della sfiducia verso l’iniziativa di Trump che l’Unione europea ha approvato il 17° pacchetto di sanzioni contro la Russia, seguita da un’iniziativa parallela del Regno Unito, entrambe accolte con la solita retorica belligerante da Mosca, a cui Londra ha ribattuto: «Putin è un guerrafondaio». «Putin non sembra ancora seriamente interessato alla pace, almeno non a condizioni accettabili per gli altri», ha detto il ministro tedesco della Difesa, Boris Pistorius.

Ieri la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha parlato al telefono con Zelensky. «Abbiamo parlato dei negoziati per il cessate il fuoco», ha fatto sapere il presidente ucraino, che ha detto di aver discusso con Meloni anche «possibili piattaforme per i colloqui con i russi». «Stiamo coordinando le nostre posizioni. L'Italia sostiene tutti gli sforzi volti a raggiungere una vera pace, abbiamo concordato di rimanere in contatto per quanto riguarda i nostri prossimi passi», ha spiegato Zelensky.

Intanto, anche dal vicepresidente americano, J.D. Vance, di recente messo da Meloni al tavolo a Roma con la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, è arrivato un segnale di apprezzamento nei confronti della premier. Rappresenta «un ponte molto utile» tra Stati Uniti ed Europa, ha detto in una intervista con l'emittente Nbc News, dipingendola come un’eccezione all’interno di un continente su cui l’amministrazione ha usato «toni molto duri».

© Riproduzione riservata