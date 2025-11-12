Lo scandalo tangenti travolge l’Ucraina. Zelensky costretto a cacciare due ministri

true false

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha chiesto le dimissioni dei due ministri coinvolti nello scandalo delle tangenti nel settore dell’energia che, da lunedì, sta terremotando la capitale. «Credo che il ministro della Giustizia e il ministro dell’Energia non possano rimanere al loro posto», ha detto Zelensky, riferendosi rispettivamente a Herman Halushchenko e a Svitlana Grinchuk. Poco dopo, la prima ministra, Yulia Svyrydenko, ha annunciato che il voto sulla cacciata dei due è stat