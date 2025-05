Notificata al Congresso l’intenzione di vendere 50 milioni di dollari in armamenti a Kiev. È il primo contratto da quando c’è il tycoon. Nuovo clima frutto della firma dell’intesa mineraria. Gli analisti: vittoria per Zelensky, che ha fatto cadere le clausole più dannose. Il dipartimento di stato avverte Mosca: «Non andremo più in giro per il mondo a mediare»

Per la prima volta, l’amministrazione Trump si dice pronta a fornire armi all’Ucraina e dal Cremlino arrivano immediatamente segnali di distensione, con fonti non ufficiali che parlano di nuove e molto più moderate richieste territoriali. Una dinamica ormai consolidata di questi negoziati, con la Russia disposta a moderare le sue richieste, o a mostrare l’intenzione di volerlo fare, soltanto quando gli Stati Uniti aumentano la pressione diplomatica.

Per il momento, però, la Casa Bianca ha promesso poco. Con una notifica inviata al Congresso, l’amministrazione Trump ha fatto conoscere la sua intenzione di vendere 50 milioni di dollari in armamenti a Kiev. Non una fornitura gratuita, ma una compravendita, insomma. E anche di valore molto contenute se pensiamo che il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si era offerto di comprare missili antiaerei Patriot per un totale di 15 miliardi di dollari. Ma comunque un segnale importante che arriva appena poche settimane dopo la sospensione di tutto gli aiuti militari decisa da Washington – e poi ritirata.

La Casa Bianca, però, sembra sempre più scettica sulla possibilità di ottenere rapidi risultati in Ucraina e nelle parole dei suoi componenti emerge la crescente frustrazione per la difficoltà nel risolvere una questione che appare ogni giorno più intrattabile. «La guerra non finirà tanto presto», ha detto il vicepresidente, JD Vance. Alle sue parole ha fatto eco il dipartimento di Stato, che ha comunicato che gli Stati Uniti «non ai metteranno più a volare all’altro capo del mondo per mediare gli incontri», ma si concentreranno sul facilitare colloqui diretti tra Russia e Ucraina.

Nuovo clima

Questo nuovo clima tra Washington e Kiev è uno dei frutti dell’accordo minerario, firmato il 30 aprile a Washington, tanto desiderato da Trump. L’accordo istituisce un fondo gestito in modo congiunto da Stati Uniti ed Ucraina destinato a finanziare la ricostruzione dell’Ucraina grazie ai proventi dell’estrazione di 57 diversi minerali provenienti da quei giacimenti che saranno messi a frutto in futuro.

L’accordo è stato duramente negoziato nelle ultime settimane, sopratutto dagli ucraini, che sono riusciti ad eliminare gran parte delle clausole che avrebbero trasformato il paese in una sorta di protettorato economico degli Stati Uniti. Una clausola, ad esempio, protegge l’Ucraina dal dover implementare qualsiasi punto dell’accordo in contrasto con il percorso di adesione all’Unione europea.

Il documento è sceso così dalle 90 pagine originali a 12. Molti dettagli ora andranno chiariti dai documenti tecnici che stabiliranno come l’accordo sarà concretamente messo in pratica. In Ucraina non manca chi accusa l’accordo di essere una pericolosa erosione della sovranità nazionale – ad esempio, l’intesa esclude i “paesi alleati della Russia” dalla ricostruzione, una velata esclusione della Cina – ma l’opinione più diffusa tra gli esperti è quella di una vittoria per la diplomazia di Kiev.

Con questo documento, l’Ucraina concede poco: lo sfruttamento congiunto di giacimenti che non saranno messi a frutto prima di 10 o 20 anni, se mai lo saranno. E in cambio ottiene un importante “credito” con l’amministrazione Trump, che potrà essere speso immediatamente nel processo negoziale.

Nel frattempo, secondo il network americano Cnn, l’intelligence Usa avrebbe modificato la valutazione della strategia negoziale del presidente russo, Vladimir Putin. Dopo gli eventi degli ultimi giorni, Putin starebbe considerando la possibilità di limitare le sue richieste territoriali alle aree di Ucraina effettivamente occupate dalle sue truppe e concentrarsi in futuro sulla ricostruzione dell’economia russa.

Se fosse un'intenzione confermata sarebbe un’importante inversione di rotta rispetto alla richiesta di annessione di cinque regioni ucraine, comprese aree ancora sotto controllo di Kiev, che è tuttora la posizione negoziale ufficiale del Cremlino, e rappresenterebbe un successo per la strategia diplomatica americana. Ma è ancora presto per dire se queste indiscrezioni rappresentano le reali intenzioni del Cremlino o se mostrano soltanto l’ennesimo escamotage del Cremlino per convincere Trump a non abbandonare i negoziati, una tattica, quella dell’uso di concessioni a poco prezzo Putin è riuscito a fare spesso negli ultimi mesi.

Incursione a Sumy

Nel frattempo, le forze armate russe annunciano nuove operazioni militari di terra, con l’intenzione di occupare una “zona cuscinetto” nella regione ucraina di Sumy, da dove lo scorso agosto era partita l’incursione ucraina che aveva portato alla parziale occupazione della regione russa di Kursk. Pochi giorni i fa, i russi avevano annunciato il completo sgombero delle truppe ucraine dal territorio russo – un’informazione smentita da Kiev. Gli ucraini temono da tempo un’avanzata russa su Sumy, una città che prima della guerra aveva 300mila abitanti, e da settimane hanno rafforzato le loro posizioni sul confine, evacuando nel contempo migliaia di civili.

