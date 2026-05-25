L’Ucraina torna a bruciare. Mosca minaccia Kiev: «Abbandonate la città ora»

L'avvertimento rivolto a stranieri e diplomatici in vista di nuovi attacchi. Con lo stallo a sul fronte, la guerra si sposta nei cieli, dove Mosca è più forte

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Il ministero degli Esteri russo ha lanciato un avvertimento senza precedenti agli stranieri e al personale diplomatico della capitale ucraina: lasciate la città, ci saranno presto nuovi attacchi. A pochi giorni dal devastante attacco di sabato notte, Mosca lancia una nuova minaccia di escalation e la guerra in Ucraina ritorna in una fase «calda». Non sul fronte di terra, però, dove gli eserciti restano impantanati in una guerra di posizione che nemmeno l’arrivo della primavera è riuscito a sbloc