Il presidente russo Vladimir Putin ha respinto l’ultimatum sulla tregua di 30 giorni in Ucraina, lanciato dai leader dei Volenterosi, definendolo «inaccettabile» perché – ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov – «non è questo il modo di parlare alla Russia».

Per il presidente Usa Donald Trump i primi colloqui diretti tra Kiev e Mosca, previsti a Istanbul, in Turchia, per il 15 maggio, potrebbero portare a «un buon risultato» tanto da aprire alla possibilità di partecipare direttamente: «Sto pensando di andare a Istanbul», ha detto prima di imbarcarsi per l’Arabia Saudita. «Non sottovalutate», ha aggiunto, l’incontro di «giovedì in Turchia, ha il potenziale di un buon incontro», sostenendo poi di aver «insistito perché si facesse».

Finora l’unica partecipazione confermata è quella del presidente ucraino Volodymyr Zelensky: «Ho sostenuto Trump nell’idea di colloqui diretti con Putin. Ho espresso apertamente la mia disponibilità a incontrarlo. Io sarò in Turchia. Spero che i russi non si sottraggano all’incontro». L’idea di Trump di andare a Istanbul è quella «giusta», ha detto Zelensky, che lunedì ha sentito, per la prima volta, papa Leone XIV, in una telefonata «molto calorosa e davvero significativa» e lo ha invitato a Kiev per una visita apostolica.

Aeronautica ucraina, abbattuti dieci droni russi L'aeronautica ucraina ha fatto sapere che le difese aeree hanno distrutto dieci droni lanciati dalla Russia nel corso di un attacco notturno. Ucraina, Rubio chiama l'Ue e Kiev Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha discusso lunedì "la strada da seguire per un cessate il fuoco e il cammino verso la pace in Ucraina" con l'alta rappresentante della politica estera di Bruxelles, Kaja Kallas, ed i ministri degli Esteri di alcuni Paesi Ue, del Regno Unito (David Lammy) e dell'Ucraina (Andrii Sybiha). Lo ha reso noto in un comunicato la portavoce del Dipartimento di Stato, Tammy Bruce. Rubio ha parlato con Jean-Noël Barrot (Francia), Johann Wadephul (Germania) e Radosław Sikorski (Polonia). Bloomberg, l'Ue non aumenta le sanzioni prima dei colloqui in Turchia L'Unione europea ha deciso di attendere l'esito dei negoziati sull'Ucraina, in programma il 15 maggio a Istanbul, prima di discutere nuove sanzioni contro la Russia. A riferirlo sono fonti dell'agenzia Bloomberg, secondo cui il 12 maggio gli Stati Uniti hanno notificato ai funzionari europei la loro intenzione di consentire a Russia e Ucraina di tenere colloqui ad Ankar a, per poi prendere in considerazione l'aumento della pressione su Mosca, appellandosi agli Usa per l'introduzione di nuove sanzioni anti-russe. I leader degli Stati europei vogliono nuovamente chiedere al leader americano Donald Trump di adottare misure restrittive se "Putin si rifiuta di incontrare Zelensky o la Russia non accetta un cessate il fuoco immediato e incondizionato", ha scritto l'agenzia, le cui dichiarazioni vengono riprese dalla russa Tass. Tuttavia, secondo Bloomberg, l'amministrazione statunitense non ha ancora preso una decisione definitiva sulla questione delle sanzioni anti-russe, in merito alle quali il Dipartimento di Stato non ha ancora rilasciato commenti. Onu, la Russia è responsabile dell'abbattimento del volo Mh17 L'agenzia per l'aviazione civile delle Nazioni Unite (Icao) ha dichiarato che la Russia è responsabile dell'abbattimento del volo MH17 il 17 luglio 2014 in Ucraina, in cui persero la vita 298 tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Il consiglio di amministrazione dell'organizzazione con sede a Montreal, in Canada, ha ritenuto che i ricorsi presentati da Australia e Paesi Bassi in merito all'abbattimento dell'aereo della Malaysia Airlines erano "fondati in fatto e in diritto". Si tratta della prima decisione del consiglio dell'organizzazione "nel merito di una controversia tra Stati membri". Rubio chiama il ministro degli Esteri turco ll segretario di stato Usa Marco Rubio ha parlato con il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan e ha ringraziato la Turchia per avere facilitato i negoziati diretti tra Russia e Ucraina che ospiterà giovedì prossimo. Lo riferisce il dipartimento di stato in una nota. I due hanno inoltre discusso della prossima riunione ministeriale informale della Nato ad Antalya e dell'importanza di rafforzare i legami commerciali e di difesa tra Stati Uniti e Turchia. La telefonata Mosca-Ankara sui negoziati di pace con Kiev Il Ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha avuto una telefonata con il suo omologo russo Serghei Lavrov, secondo quanto riporta l'agenzia turca Anadolu, lunedì sera. Fidan e Lavrov hanno discusso degli ultimi sforzi per raggiungere la pace tra Russia e Ucraina, secondo fonti del ministero degli Esteri turco citate dall'agenzia. La telefonata arriva alla vigilia di un incontro tra le parti russa e Ucraina a Istanbul questo giovedì per i primi colloqui di pace tra i due Paesi in oltre tre anni. Zelensky, da Mosca uno «strano silenzio» sulla proposta di incontro Nel suo discorso di lunedì sera, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rimarcato uno "strano silenzio" di Mosca riguardo alla proposta di un incontro diretto in Turchia, così come l'assenza di una risposta russa "alle numerose proposte di cessate il fuoco". "Purtroppo, il mondo non ha ancora ricevuto una risposta chiara dalla Russia alle numerose proposte di cessate il fuoco - ha detto Zelensky - i bombardamenti e gli attacchi russi continuano. Mosca è rimasta in silenzio per tutto il giorno riguardo alla proposta di un incontro diretto. Un silenzio davvero strano". "In un modo o nell'altro, la Russia dovrà porre fine a questa guerra, e prima lo farà, meglio sarà", ha aggiunto il leader ucraino, sottolineando che il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, con cui ha parlato oggi, "ha espresso totale disponibilità a ospitare l'incontro".

