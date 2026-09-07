Kiev dice sì ad un vertice con Mosca e Washington. Ma teme un’altra escalation

Witkoff e Kushner strappano un assenso a un nuovo incontro tra delegazioni. Sul tavolo ci sono ancora richieste impossibili, come il ritiro dal Donbass

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Un nuovo vertice trilaterale tra Ucraina, Russia e Stati Uniti. Da organizzarsi nel prossimo futuro, forse di nuovo in Turchia, come l’anno scorso. Questo il risultato del viaggio dei due inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e il genero del presidente, Jared Kushner, che nel fine settimana sono stati a Mosca, dove hanno parlato per tre ore con il presidente russo, Vladimir Putin, e poi a Kiev, da Volodymyr Zelensky, dove hanno trascorso quasi altrettanto tempo. Niente di nuovo, verrebbe da dir