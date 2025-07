Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky dicedi voler tornare sui suoi passi e ripristinare l’indipendenza delle agenzie anticorruzione, la cui rimozione ha causato negli ultimi giorni le prime proteste di piazza dall’inizio dell’invasione russa. Zelensky ha detto che il governo ha già preparato una nuova legge e che «la bozza arriverà presto in parlamento».

A piegarlo non sono stati i leader europei, che lo hanno chiamato numerosi in questi giorni, dalla presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen, ai primi ministri di Germania e Regno Unito, Friedrich Merz e Keir Starmer, con cui Zelensky ha parlato ieri. Il presidente francese, Emmanuel Macron, che gli aveva chiesto di non firmare la legge già due giorni fa, era rimasto inascoltato.

Tutto invece sembra indicare che Zelensky si è piegato di fronte alla mini-Maidan dei cittadini ucraini, la serie di proteste spontanee scoppiate in tutte le principali città del paese e che hanno tenuto occupate le principali piazze del paese per gli ultimi tre gironi. Ora, gli attivisti che hanno costretto al passo indietro il presidente non intendono smobilitare: sanno che fino a che non vedranno il testo della nuova bozza non potranno essere sicuri di aver vinto la loro battaglia.

Il cuore della protesta

Mercoledì sera, migliaia di persone si sono radunate a Kiev di fronte al teatro Ivan Franko, per il secondo giorno consecutivo. E questa volta, i manifestanti erano almeno triplicati. La piazza è stata scelta dagli organizzatori, una rete di attivisti sorta spontaneamente negli ultimi giorni, perché si trova proprio sotto le finestre dell’ufficio presidenziale. Martedì, l’obiettivo dei manifestanti era convincere, con i loro cori e i loro slogan, Zelensky a non firmare la legge appena approvata dal parlamento. Il secondo giorno di protesta, l’obiettivo era diventato farlo tornare sui suoi passi.

«Sono venuta qui per difendere il mio futuro e quello dei miei figli», dice Katja, 34 anni, che nel mezzo della piazze tiene un pezzo di cartone su cui ha scritto “L’Ucraina non è la Russia”, uno degli slogan più usati dai manifestanti (un altro, molto apprezzato, è “Putin khuylo!”, un insulto molto volgare nei confronti del presidente russo). Dice di non aver paura delle accuse, arrivate da canali Telegram vicini all’ufficio del presidente, secondo cui queste proteste aiutano la Russia. «Se abbiamo un governo di merda, cosa dobbiamo fare? Andare in piazza».

Quando poco dopo le 20, la manifestazione si avvicina al culmine, arriva la notizia che Zelensky ha ceduto. Con un video sul suo canale Telegram, il presidente annuncia che una nuova bozza di legge sull’indipendenza delle autorità anticorruzione sarà presto presentata in parlamento. La piazza accoglie la notizia con un boato a un applauso scrosciante.

Piazza e società

Circa due terzi dei manifestanti sono donne, mentre gli uomini presenti sono in gran parte giovani, nella fascia d’età esentata dalla mobilitazione. Qui e là si vede qualche mimetica militare, qualche veterano con protesi artificiali, a cui i manifestanti si stringono intorno e cercano di stringere la mano. Ci sono pochissimi agenti di polizia e tutti in atteggiamento pacifico.

Molti di coloro che protestano sono veterani della rivoluzione di Maidan del 2014, come Evgenija, una regista che fino al 2022 viveva in Italia con suo marito e che ha deciso di tornare ad aiutare il suo paese dopo l’inizio dell’invasione russa. «Sappiamo che il presidente ha un lavoro difficile come guidare un paese in guerra – dice – ma con i suoi atti e il suo comportamento ha iniziato a perdere la nostra fiducia già dal primo giorno».

La gran parte dei manifestanti sono patrioti ucraini e agli slogan contro il governo alternano quelli contro la Russia e l’inno nazionale. Non è una manifestazione per la pace, anche se queste manifestazioni hanno funzionato di sicuro come valvola di sfogo per la frustrazione che milioni di ucraini hanno accumulato in tre anni di guerra.

L’annuncio di Zelensky per molti è una vittoria esilarante, ma molti altri restano prudenti. «Torneremo in piazza ogni giorno fino a che l’indipendenza dell’anticorruzione non sarà completamente ristabilita», dice Anatoly, un altro veterano di Maidan, originario di Kharkiv, la seconda città del paese. «Dopodiché, questo governo potrà continuare a fare quello che stava facendo prima. Penso che questo sarà abbastanza per l’80 per cento delle persone scese in piazza».

