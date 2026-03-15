Ucraina, Zelensky: «Nuovo sistema di difesa dalla Francia, non vogliamo perdere Usa»

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Una mano tesa dalla Francia di Emmanuel Macron in uno dei momenti più delicati per l’Ucraina, che rischia di scivolare in secondo piano nell’agenda internazionale a causa della guerra lanciata da Israele e Usa contro l’Iran. E con il rischio che Vladimir Putin possa di nuovo vendere il gas russo all’Occidente. «L’Ucraina riceverà quest'anno un nuovo sistema di difesa aerea Samp/T dalla Francia e lo testerà contro i missili balistici russi come alternativa al sistema americano Patriot», ha annunc