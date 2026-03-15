Ucraina, Zelensky: «Nuovo sistema di difesa dalla Francia, non vogliamo perdere Usa»

Il presidente ucraino elenca tutti gli attacchi lanciati dai russi nell’ultima settimana. E lancia l’allarme: «Forniture militari alla Russia eludono sanzioni». Infine l’appello: «Pronti a nuovi round di incontri per la pace»
Una mano tesa dalla Francia di Emmanuel Macron in uno dei momenti più delicati per l’Ucraina, che rischia di scivolare in secondo piano nell’agenda internazionale a causa della guerra lanciata da Israele e Usa contro l’Iran. E con il rischio che Vladimir Putin possa di nuovo vendere il gas russo all’Occidente. «L’Ucraina riceverà quest'anno un nuovo sistema di difesa aerea Samp/T dalla Francia e lo testerà contro i missili balistici russi come alternativa al sistema americano Patriot», ha annunc