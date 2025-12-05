«Ue a rischio estinzione». Il manifesto sovranista dell’America di Trump

Populista e isolazionista: è il nuovo documento di strategia nazionale degli Usa. «L’Europa ha idee irrealistiche sull’Ucraina». Nessuna critica alla Russia di Putin
L’immagine che emerge dal documento sulla strategia nazionale pubblicato dalla Casa Bianca è di un paese concentrato sul dominio dell’emisfero occidentale, impegnato a bacchettare gli alleati europei in crisi, desideroso di fare un passo indietro in Medio Oriente e in generale pronto a disimpegnarsi da qualunque responsabilità che non sia connessa all’interesse nazionale inteso nel senso più stretto possibile. Il primo fra gli obiettivi della strategia americana è questo: «Assicurare che l’emisf