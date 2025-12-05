la commissione europea multa elon musk e il social x per 120 milioni

«Ue a rischio estinzione». Il manifesto sovranista dell’America di Trump

Melania e Donald Trump
Mattia Ferraresi
05 dicembre 2025 • 19:59

Populista e isolazionista: è il nuovo documento di strategia nazionale degli Usa. «L’Europa ha idee irrealistiche sull’Ucraina». Nessuna critica alla Russia di Putin

L’immagine che emerge dal documento sulla strategia nazionale pubblicato dalla Casa Bianca è di un paese concentrato sul dominio dell’emisfero occidentale, impegnato a bacchettare gli alleati europei in crisi, desideroso di fare un passo indietro in Medio Oriente e in generale pronto a disimpegnarsi da qualunque responsabilità che non sia connessa all’interesse nazionale inteso nel senso più stretto possibile. Il primo fra gli obiettivi della strategia americana è questo: «Assicurare che l’emisf

Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)