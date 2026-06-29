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Ultimatum alla Cina. La difficile partita dell’Ue con Pechino

(Il ministro e il commissario. Foto Comm. Ue)
(Il ministro e il commissario. Foto Comm. Ue)
(Il ministro e il commissario. Foto Comm. Ue)
Michelangelo Cocco
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29 giugno 2026 • 20:15

La Commissione fa il falco con Pechino sul deficit commerciale. Lunedì la missione distensiva del ministro Wentao si è tradotta in un ultimatum autunnale

Per l’Ue il problema numero uno con la Cina è il deficit commerciale e quel disavanzo — 360 miliardi di euro nel 2025 – è ormai diventato «insostenibile», secondo il commissario europeo per il commercio e la sicurezza economica. Maroš Šefčovič lunedì ha ricevuto a Bruxelles il ministro cinese del Commercio, Wang Wentao, e gli ha annunciato che l’Ue istituirà un sistema di monitoraggio, composto da quattro gruppi di lavoro: assieme alla controparte cinese, dovranno trovare un modo di riequilibrar

Michelangelo Cocco
Michelangelo Cocco
Michelangelo Cocco

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.