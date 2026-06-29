Ultimatum alla Cina. La difficile partita dell’Ue con Pechino

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Per l’Ue il problema numero uno con la Cina è il deficit commerciale e quel disavanzo — 360 miliardi di euro nel 2025 – è ormai diventato «insostenibile», secondo il commissario europeo per il commercio e la sicurezza economica. Maroš Šefčovič lunedì ha ricevuto a Bruxelles il ministro cinese del Commercio, Wang Wentao, e gli ha annunciato che l’Ue istituirà un sistema di monitoraggio, composto da quattro gruppi di lavoro: assieme alla controparte cinese, dovranno trovare un modo di riequilibrar