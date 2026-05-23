Un continente di giovani. La vera risorsa dell’Africa

Circa il 70 per cento della popolazione africana ha meno di 30 anni. Una grande risorsa che richiede di superare le difficoltà del sistema educativo ed economico e che è fondamentale per vincere le sfide della pace. La necessità di una governance forte e trasparente

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L’Africa, con il 70 per cento della sua popolazione al di sotto dei 30 anni, è il continente con la più alta percentuale di giovani. Essendo, dunque, un continente giovane, esso gode di molti vantaggi, ma deve anche affrontare parecchie sfide e difficoltà. Parlerò di questi vantaggi e sfide in quattro ambiti: evangelizzazione e fede, costruzione della pace, sviluppo, e ambiente visto come nostra casa comune. I giovani sono generalmente aperti alle nuove idee e, in Africa, sono stati tra i primi