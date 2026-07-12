Un futuro nero per la Francia Come fermare la corsa di Le Pen

La leader del Rn “vola” nei sondaggi per le presidenziali del 2027. Il 36 per cento toccato, che è ovviamente un ottimo risultato contro eventuali candidati che neanche raggiungono il venti, non è affatto una garanzia di riuscita. I precedenti e le mosse degli avversari
C’è un’umoralità contagiosa, segno dei tempi incerti, attorno alle questioni della politica. Ci si aggrappa a un’ultima notizia per disegnare scenari quando bisognerebbe tenere invece conto della radici lunghe di certe storie prima di trarre conclusioni affrettate. L’ultimo caso è quello di Marine Le Pen che “vola” nei sondaggi per le presidenziali francesi dell’anno prossimo, “sbaraglia” ogni possibile avversario al doppio turno, “accelera” nella sua corsa verso l’Eliseo. E questo perché il suo