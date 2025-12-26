Un messaggio alla destra religiosa e non solo, i motivi dell’attacco di Trump in Nigeria

Il presidente, alle prese con lo scandalo Epstein, aveva bisogno di dare un segnale. Ma la motivazione non è solo la difesa della libertà religiosa. I rapporti tra Washington e Abuja sono più tesi dopo che la Nigeria è entrata a far parte del blocco dei BRICS
Nella notte tra il 25 e il 26 dicembre 2025 un’operazione militare statunitense ha colpito obiettivi dello Stato islamico (Isis) nel Nord-Ovest della Nigeria. L’azione, ordinata dal presidente Donald Trump, è stata esplicitamente collegata alla necessità di proteggere le comunità cristiane perseguitate. L’operazione è stata condotta attraverso attacchi aerei di precisione nello stato di Sakoto divenuto negli anni un focolaio dell’estremismo violento. È interessante notare come, nonostante l’orma