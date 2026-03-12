false false

In Iraq «un missile ha colpito la nostra base di Erbil. Non ci sono vittime né feriti tra il personale italiano. Stanno tutti bene», ha scritto su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il quale ha aggiunto di essere costantemente aggiornato sulla situazione dal capo di Stato maggiore della Difesa e dal comandante del Covi.

«Ferma condanna per l'attacco che ha subito la base italiana di Erbil. Ho appena parlato con l'ambasciatore d'Italia in Iraq. Per fortuna i nostri militari stanno tutti bene e sono al sicuro nel bunker. A loro esprimo solidarietà e gratitudine per il quotidiano servizio alla Patria», scrive invece su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo quanto accaduto.

Intanto il New York Times tira le somme della situazione in Medioriente: «La prima settimana della guerra contro l'Iran è costata agli Stati Uniti più di 11,3 miliardi di dollari. E' quanto emerso da un briefing del Pentagono ai parlamentari americani, secondo quanto riferito dal New York Times, che sottolinea il ritmo con cui il conflitto sta consumando armi e risorse».

Il quotidiano, citando fonti anonime a conoscenza della riunione a porte chiuse di martedì, riferisce che ai membri del Congresso è stato detto che la cifra non include molti dei costi legati al rafforzamento militare precedente agli attacchi, lasciando intendere che il totale per la prima settimana potrebbe aumentare in modo significativo.

Funzionari della Difesa avevano gà' informato il Congresso che circa 5,6 miliardi di dollari in munizioni sono stati utilizzati solo nei primi due giorni di combattimenti, secondo i media statunitensi, con un ritmo di consumo molto piu' elevato rispetto alle precedenti stime rese pubbliche.

Esplosioni sopra Gerusalemme Esplosioni sono state segnalate sopra Gerusalemme dopo che le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno rilevato il lancio di missili provenienti da Teheran. Lo riportano i media israeliani. Haaretz ha riferito che sono suonate sirene di allarme nell'area di Gerusalemme e in Cisgiordania dopo il lancio di missili dall'Iran. Khamenei è ferito Il ministero degli Esteri iraniano ha confermato che la nuova Guida Suprema, Mojtaba Khamenei, e' ferito ma ha assicurato che si sente bene.

Ieri la Cnn ha riportato che Khamenei ha subito una frattura al piede e altre lievi ferite nel primo giorno di bombardamenti di Usa e Israele in Iran, quando e' stato ucciso il padre Ali' Khamenei e sua moglie. Comandante di Erbil: "Siamo ancora nel bunker" "La base di Camp Singara era in condizioni di preallarme per la situazione di crisi in atto e, verso le 8.30 locali, è stato attivato l'allarme della coalizione per una minaccia aerea. E tutti quanti, seguendo procedure già rodate tra tutto il personale, ci siamo recati in sicurezza nei bunker assegnati. E poco prima dell'una, c'è stata una minaccia aerea: è ancora è in fase di accertamento la tipologia della minaccia, sia un drone o un missile, e ha colpito la base italiana e ha provocato alcuni danni a infrastrutture e materiali della base. Il personale sta bene, era protetto all'interno dei bunker, stanno tutti bene". Lo dice in collegamento con Sky Tg24 il comandante dell'italian national contingent di Erbil, nel kurdistan iraqeno, colonnello Stefano Pizzotti.



"Dalle 8.30 di ieri sera siamo nei bunker perché continua ad esserci una minaccia: non è stato possibile né valutare sul posto i danni alle infrastrutture, quindi quantificare quello che è successo, né sapere qual è la provenienza di questa minaccia". Il lavoro del personale, ricorda Pizzotti, è "prevalentemente di addestramento per le truppe locali curde. Sulla base di una specifica richiesta del governo iracheno".



"Dal momento dell'incidente sono in costante contatto sia con il ministro della Difesa Guido Crosetto sia con il capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano, che ha assistito tutte quante le fasi della, di questa notte dell'attacco. E al momento è finito, è finito l'allarme della minaccia aerea, ma ci sono sul posto gli artificieri della coalizione che stanno verificando, stanno mettendo in sicurezza l'area prima di di poterci accedere. Il morale del personale è comunque alto, volevamo rassicurare le famiglie", conclude Pizzotti, sottolineando come "siamo preparati ed addestrati per queste situazioni". Stop dei porti petroliferi iracheni dopo l'attacco a due petroliere I porti petroliferi iracheni hanno completamente interrotto le operazioni a seguito degli attacchi iraniani a due petroliere nelle sue acque. Lo scrive la Cnn. Le operazioni presso i terminal petroliferi iracheni sono state completamente sospese, ma i porti commerciali rimangono operativi, ha dichiarato all'Iraqi News Agency Farhan al-Fartousi, direttore generale della Iraqi Ports Company.

Un membro dell'equipaggio è stato ucciso e 38 sono stati tratti in salvo dalle petroliere rimaste in fiamme nel Golfo Persico dopo essere state colpite da quello che si ritiene essere un drone acquatico iraniano. Da ieri, spiega Cnn, si sono verificati sei attacchi a navi nel Golfo Persico, con lo Stretto di Hormuz sempre più punto focale della guerra con l'Iran. La società di marketing petrolifero irachena Somo ha affermato che l'incidente "ha un impatto negativo sulla sicurezza e sull'economia dell'Iraq". Otto morti in un raid in Libano Almeno otto persone sono state uccise e altre 31 sono rimaste ferite in un attacco aereo sferrato nelle prime ore di oggi contro il lungomare di Ramlet al-Baida a Beirut, in Libano. Lo rende noto il ministero della Salute libanese. L'area colpita comprende un marciapiede e una spiaggia che sono pieni di persone sfollate a causa degli attacchi israeliani. Iraq, colpita portacontainer al largo degli Emirati Una nave portacontainer è stata colpita a 35 miglia nautiche a nord di Jebel Ali, negli Emirati Arabi Uniti. Lo ha dichiarato l'Ukmto, l'agenzia britannica che si occupa della sicurezza marittima. "Tutto l'equipaggio è al sicuro", ha dichiarato l'agenzia in un comunicato spiegando che a bordo è scoppiato un incendio. "Al momento non è stato segnalato alcun impatto ambientale", ha aggiunto.

Nuova ondata di attacchi a Teheran L'aeronautica militare israeliana ha lanciato una nuova ondata di attacchi aerei su vasta scala a Teheran: lo annuncia l'Idf, come scrive il Times of Israel.

L'esercito afferma che gli attacchi hanno come obiettivo siti del regime iraniano.

