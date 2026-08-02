Un Titanic chiamato Trump. Midterm ad altissimo rischio

Tutti i dossier in cui è impegnato si stanno dimostrando un flop. La base storica dei suoi elettori si sta sfaldando. Il presidente sembra sempre più avvitarsi su se stesso. Il che rende le minacce e gli allarmi sul voto di novembre sempre più preoccupanti

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Non si era mai visto un presidente, tantomeno un presidente americano, dunque il commander in chief per eccellenza, annunciare con esattezza un'operazione militare, in questo caso un attacco «nel weekend», questo weekend, contro l'Iran. Non si dà un vantaggio del genere a un nemico che può studiare le contromisure necessarie. Può essere che si tratti di un bluff tipico del giocatore di poker quale è Donald Trump e in questo caso non ci farebbe una bella figura ugualmente, perché accentuerebbe la