cosa pensano gli americani

Un Titanic chiamato Trump. Midterm ad altissimo rischio

Gigi Riva
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02 agosto 2026 • 07:00

Tutti i dossier in cui è impegnato si stanno dimostrando un flop. La base storica dei suoi elettori si sta sfaldando. Il presidente sembra sempre più avvitarsi su se stesso. Il che rende le minacce e gli allarmi sul voto di novembre sempre più preoccupanti

Non si era mai visto un presidente, tantomeno un presidente americano, dunque il commander in chief per eccellenza, annunciare con esattezza un'operazione militare, in questo caso un attacco «nel weekend», questo weekend, contro l'Iran. Non si dà un vantaggio del genere a un nemico che può studiare le contromisure necessarie. Può essere che si tratti di un bluff tipico del giocatore di poker quale è Donald Trump e in questo caso non ci farebbe una bella figura ugualmente, perché accentuerebbe la

Gigi Riva
Gigi Riva
Gigi Riva

È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Ha pubblicato diversi libri tra cui Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori). Il suo ultimo libro è C’era l’amore a Sarajevo (Mondadori).