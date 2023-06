Intorno alle 9.45 di oggi un uomo ha ferito con un coltello sei persone in un parco vicino Annecy, nella regione dell’Alta Savoia in Francia. L’uomo è stato arrestato. Tra i feriti quattro sono bambini, di cui due in pericolo di vita. Sembra che l’uomo abbia attaccato i bambini piccoli – alcuni di circa tre anni – mentre questi giocavano in un parco. L’adulto dovrebbe essere uno tra i tanti nonni che questa mattina aveva portato i nipoti al parco. Secondo un testimone, dopo l’attacco, l’uomo sembrava confuso e urlava in inglese. Un altro testimone ha filmato l’arresto dell’aggressore. il video è stato poi diffuso da BFMTV.

L’identità dell’aggressore non è confermata al cento per cento ma fonti di polizia hanno dichiarato all’agenzia di stampa francese Agence France press che l’aggressore è di nazionalità siriana, richiedente asilo e sconosciuto in tutti gli archivi. Il giornale Le Dauphiné Libéré ha scritto che l’uomo ha 32 anni. Una fonte di Libération ha fatto sapere che l’uomo aveva presentato domanda si asilo in Francia a novembre del 2022. Nell’aprile di quest’anno aveva nel frattempo ottenutolo status di rifugiato in Svezia, rendendo quindi superflua la sua richiesta in Francia. Dal punto di vista del diritto dell’Unione europea era quindi in regola.

Alcuni testimoni hanno riconosciuto l’uomo come un «emarginato» che viveva per strada, si aggirava spesso nel parco e faceva il bagno nel lago di Annecy. Un ex calciatore francese, Anthony Le Tallec, ha condiviso la sua esperienza di questa mattina al parco mentre faceva jogging. L’aggressore è arrivato davanti a lui ma poi ha tirato dritto per raggiungere il nonno che è stato accoltellato poco prima che la polizia riuscisse a fermarlo sparandogli dei colpi.

La reazione della politica

Il presidente Francese, Emmanuel Macron, ha definito l’attacco «una vigliaccheria assoluta».

Il ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, ha dato notizia dell’arresto su Twitter un’ora dopo l’attacco. Un deputato dell’Alta Savoia, Antoine Armand, ha manifestato con un tweet la sua vicinanza alle vittime e alle loro famiglie e ha definito l’attacco «abominevole». Come lui tanti altri politici francesi hanno espresso vicinanza alle famiglie per la violenza subita.

La prima ministra, Élisabeth Borne, Darmanin e il presidente della regione sono attesi sul posto, mentre alle 12.30 il sindaco della città francese incontrerà il prefetto regionale e il procuratore di Annecy. Durante la riunione odierna del parlamento è stato osservato un minuto di silenzio.

In assemblea la coalizione di partiti di sinistra Nupes ha annullato l’azione pianificata per contrastare l’impedimento dell’esame della riforma pensionistica attuato dal presidente dell’assemblea. La coalizione ha detto che la sua manifestazione sarebbe stata «fuori luogo quando i bambini sono stati attaccati».

L’estrema destra francese protesta

I social si sono riempiti di messaggi razzisti già dalle prime informazioni sull’attacco. L’estrema destra ha chiesto una manifestazione per le 20.30 di questa sera nel centro della città nei circoli di destra radicale gira anche l’hashtag #Franocidio, diffuso dal politico Eric Zemmour che il 16 maggio aveva già radunato i suoi seguaci radicali ad Annecy per una fiaccolata xenofoba al grido de «La Francia ai francesi»

