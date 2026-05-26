Una guerriglia 2.0 e la flotta di droni. Così Cuba può resistere ai soldati Usa

Nonostante la sproporzione delle forze, c’è una scenario che Washington teme di più, nel caso di attacco: tra paramilitari, riservisti ed effettivi, i cubani pronti a schierarsi sono oltre un milione. Non solo: l’Avana ha acquistato più di 300 droni d'attacco, pronti a colpire Guantanamo. L’analista Cancian: «Le forze terrestri sono addestrate a condurre una campagna irregolare e possono causare un numero crescente di vittime»
Una dottrina militare che dagli anni Ottanta prepara alla “Guerra de todo el Pueblo” in caso di invasione, un esercito che non è più quello del 1994 – con ai tempi 225mila soldati in servizio – ma che può contare su un numero potenziale di riservisti e paramilitari che arriva a un milione, e una “flotta” parallela di droni d’attacco schierati a 145 chilometri dalle coste della Florida e che preoccupa l’intelligence Usa. Cuba non è quella di Fidel Castro, la Guerra fredda è finita da 35 anni, ma