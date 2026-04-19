Una rete di nuovi oleodotti: così si aggirerà Hormuz

Esperti, ministri e governanti sono a lavoro nel Golfo per studiare nuove soluzioni e bypassare lo Stretto. I precedenti positivi di Riad e Abu Dhabi. Quel collo di bottiglia non avrà più lo stesso potere di leva di oggi

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Lo status quo energetico in Medio Oriente sta già cambiando. Indipendentemente da come si concluderanno le trattative tra Washington e Teheran, e dalla riapertura completa o meno dello Stretto di Hormuz, i paesi del Golfo non vogliono ritrovarsi in futuro in una situazione simile a quella di oggi. Le perdite sono miliardarie e aumentano giorno dopo giorno. A preoccupare è anche la volontà degli iraniani di inserire pedaggi per le navi cargo che attraverseranno il tratto marittimo una volta finit