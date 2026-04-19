La guerra sta cambiando lo status quo energetico

Una rete di nuovi oleodotti: così si aggirerà Hormuz

Youssef Hassan Holgado
19 aprile 2026 • 07:00

Esperti, ministri e governanti sono a lavoro nel Golfo per studiare nuove soluzioni e bypassare lo Stretto. I precedenti positivi di Riad e Abu Dhabi. Quel collo di bottiglia non avrà più lo stesso potere di leva di oggi

Lo status quo energetico in Medio Oriente sta già cambiando. Indipendentemente da come si concluderanno le trattative tra Washington e Teheran, e dalla riapertura completa o meno dello Stretto di Hormuz, i paesi del Golfo non vogliono ritrovarsi in futuro in una situazione simile a quella di oggi. Le perdite sono miliardarie e aumentano giorno dopo giorno. A preoccupare è anche la volontà degli iraniani di inserire pedaggi per le navi cargo che attraverseranno il tratto marittimo una volta finit

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Youssef Hassan Holgado
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Youssef Hassan Holgado

Giornalista di Domani. È laureato in International Studies all’Università di Roma Tre e ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Vincitore della 12esima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di Medio Oriente e questioni sociali.