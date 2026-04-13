Il vento di Budapest e il panico dei sovranisti sconfitti

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Qualcosa è cambiato. E sarebbe riduttivo restringere all'Ungheria il vento che non è ancora forte come una Bora ma è già sufficiente per spazzare via il ristagno mefitico, la cappa pesante dei nazionalismi che da troppo tempo insisteva sull'Europa e non solo con la sgradevole conseguenza di corrodere anche quell'elemento vitale che conosciamo con il nome di democrazia. È nella Budapest dell'oggi grande perdente Viktor Orbán che era nata la locuzione-ossimoro “democrazia illiberale”, una formula