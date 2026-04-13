Il voto ungherese e le reazioni imbarazzate di Salvini e Meloni

Il vento di Budapest e il panico dei sovranisti sconfitti

Gigi Riva
13 aprile 2026 • 19:44Aggiornato, 13 aprile 2026 • 19:48

La  democrazia «obsoleta» di Putin, quella calpestata da Trump, l'ascesa apparentemente inarrestabile delle ultradestre europee, da Vox all’AfD a Le Pen. Ora questo movimento sembra incepparsi, dalla Francia al referendum nostrano, agli Usa. E la caduta di Orbán dà un ulteriore colpo letale 

Qualcosa è cambiato. E sarebbe riduttivo restringere all'Ungheria il vento che non è ancora forte come una Bora ma è già sufficiente per spazzare via il ristagno mefitico, la cappa pesante dei nazionalismi che da troppo tempo insisteva sull'Europa e non solo con la sgradevole conseguenza di corrodere anche quell'elemento vitale che conosciamo con il nome di democrazia. È nella Budapest dell'oggi grande perdente Viktor Orbán che era nata la locuzione-ossimoro “democrazia illiberale”, una formula

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Gigi Riva
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Gigi Riva

È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Ha pubblicato diversi libri tra cui Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori). Il suo ultimo libro è C’era l’amore a Sarajevo (Mondadori).