Circa un anno fa il governo di estrema destra aveva approvato una legge e un emendamento costituzionale volti a vietare l’evento, suscitando numerose critiche e preoccupazioni da parte di associazioni in difesa dei diritti civili. Oggi per le vie della capitale sfila una marea multicolore

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Decine di migliaia di persone si sono radunate a Budapest per l’annuale corteo del Pride. Una marea colorata e in festa ha sfilato tra le vie della capitale ungherese.

Si tratta del 31esimo Budapest Pride ed è la prima marcia dopo la sconfitta elettorale di aprile dell’ex primo ministro ungherese Viktor Orbán, che più volte aveva provato a mettere al bando la manifestazione. Circa un anno fa il governo di estrema destra aveva approvato una legge e un emendamento costituzionale volti a vietare l’evento, suscitando numerose critiche e preoccupazioni da parte di associazioni in difesa dei diritti civili.

Ad aprile la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che la normativa del 2021, varata durante l’era Orbán, che vietava l’accesso dei minori ai contenuti Lgbtq+, viola il diritto dell’Unione europea che garantisce il rispetto dei diritti umani e dell’uguaglianza.

AFP

I partecipanti sono partiti dall’iconico Teatro dell’Opera di Budapest e hanno attraversato il centro città prima di passare sul ponte Erzsébet, sul Danubio. Il nuovo governo non ha abrogato la legislazione dell’era Orbán che vietava il Pride, ma quest’anno la polizia ha autorizzato lo svolgimento dell’evento.

«Prima c’era molta tensione. Ma ora vedo che le persone sembrano in qualche modo più felici, e ci sono anche più persone anziane», ha detto uno dei partecipanti alla manifestazione.

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