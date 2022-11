La sparatoria si è consumata nella tarda serata di domenica 13 novembre 2022 alle 22:30 (ora locale) ma non si conosce ancora l’identità delle vittime. Il killer è stato identificato ma ancora non è stato rintracciato

Tre morti e due feriti: è il bilancio attuale dell’ennesima sparatoria in un istituto scolastico americano. Questa volta teatro dell’aggressione armata è stato il campus dell’Università della Virginia. La sparatoria si è consumata nella tarda serata di domenica 13 novembre 2022 alle 22:30 (ora locale) ma non si conosce ancora l’identità delle vittime, non si sa, dunque, se esse facciano parte del personale o se siano studenti.

Il killer

Dopo aver ricevuto la segnalazione dell’esplosione di colpi di arma da fuoco in un garage in Culbreth Road, il dipartimento di polizia dell’Università della Virginia ha identificato l’autore del gesto: si tratta dello studente Christopher Darnell Jones Jr. Il ragazzo non è ancora stato rintracciato la polizia universitaria ha avvertito che l’uomo è «armato e pericoloso». Nella caccia al killer sono stati coinvolti anche gli elicotteri.

Il ragazzo al momento dello sparo indossava una giacca bordeaux, un paio di jeans, scarpe rosse ed è probabile che dopo l’aggressione si sia messo alla guida di un utilitaria nera. Le foze dell’ordine hanno esortato la famiglia e gli studenti del campus a chiamare un numero verde di emergenza qualora fossero in possesso di ulteriori informazioni sull’episodio.

Il rettore

«Questo è un messaggio che qualsiasi leader spera di non dover mai inviare e sono devastato dal fatto che questa violenza abbia visitato l’Università della Virginia». Queste parole compaiono nella mail che il direttore del campus, Jim Ryan, ha inviato a tutti gli studenti. Dal testo del messaggio si apprende anche che le lezioni di lunedì sono state cancellate. Il rettore ha fatto sapere di avere il «cuore spezzato» da quanto avvenuto e precisato che appena sarà a conoscenza di ulteriori dettagli ne darà notizia.

